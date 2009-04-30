Першотравневі заходи у столиці охоронятиме 2 тис. міліціонерів

Охорону громадського порядку під час першотравневих масових заходів у столиці забезпечуватимуть майже 2 тис. співробітників міліції.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в місті Києві.

За інформацією ЦГЗ, на сьогодні заявки на участь у демонстраціях подали Комуністична партія України, Прогресивна соціалістична партія України, Федерація профспілок України, партія «Справедливість», громадські організації «Стоп фашизм!», «1 Травня», «Антиросійський трибунал».

Як зауважили в Главку міліції, для забезпечення охорони громадського порядку також створено оперативний штаб, 9 груп документування, слідчо-оперативні групи, групи супроводження учасників акцій.