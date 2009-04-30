Прокуратура поновила слідств у справі про смерть судді Вищого госпсуду

Прокуратура скасувала рішення міліції про припинення слідства у справі про смерть судді Вищого господарського суду України Михайла Михайлюка.

Про це в інтерв`ю газеті «Дело» від 30 квітня 2009 року повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

Він нагадав, що в цій справі відпрацьовували три основні версії. Перша: вбивство вчинено у зв`язку з його професійною діяльністю, друга — на побутовому грунті, і третя версія — самогубство. «…Міліцією в процесі розслідування справи було ухвалено рішення про припинення слідства через відсутність складу злочину. Але прокуратура скасувала це рішення, оскільки, на нашу думку, розслідування проведене не в повному обсязі», – зазначив Генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня 2009 р. Дарницьке районне управління міліції Києва порушило кримінальну справу за фактом убивства людини, обгоріле тіло якої було знайдено напередодні поблизу смт Підліски в автомобілі, що належить одному з суддів Вищого господарського суду України.

Пізніше судмедексперти встановили, що в машині справді був суддя ВГСУ М.Михайлюк.