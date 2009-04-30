Рішення суду про незаконність звільнення Піскуна ще не набрало чинності

Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО заявляє, що рішення суду про незаконне звільнення Святослава ПІСКУНА з посади генпрокурора ще не набрало чинності.

Про це він повідомив в інтерв`ю газеті «Дело».

О.МЕДВЕДЬКО відзначив, що суд дійсно визнав, що указ Президента щодо С.ПІСКУНА було винесено з порушенням законодавства. Водночас, нагадав він, судовим рішенням було відмовлено С.ПІСКУНУ у поновленні на цій посаді, оскільки у нього минув 5-річний термін перебування на цій посаді. «До того ж рішення суду ще не набрало законної сили. Не виключено, що одна із сторін його оскаржить», – додав О.МЕДВЕДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, Окружний адміністративний суд Києва 24 квітня 2009 р. визнав незаконним Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 24 травня 2007 р. №469/2007 “Про визнання таким, що втратив силу Указу Президента України від 26 квітня 2007 року №357”. Указом від 26 квітня 2007 року С.ПІСКУНА було поновлено на посаді генерального прокурора України.

26 квітня 2007 р. Президент поновив С.ПІСКУНА на посаді генерального прокурора України на виконання рішення Шевченківського районного суду Києва. Разом з тим 24 травня 2007 року В.ЮЩЕНКО підписав Указ №469/2007 “Про визнання таким, що втратив силу Указу Президента України від 26 квітня 2007 року №357”.

Як сказано в оприлюдненому офіційним інтернет-представництвом глави держави документі, “з метою забезпечення виконання норм Конституції України про несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності і відповідно до статті 5 Закону України «Про особливості звільнення з посад осіб, які поєднують депутатський мандат з іншими видами діяльності» визнати таким, що втратив силу Указ Президента України від 26 квітня 2007 року №357 «Питання С.ПІСКУНА». С.ПІСКУН оскаржив цей указ.

Водночас, попри рішення суду, С.ПІСКУН заявив, що не писатиме заяву про поновлення на посаді генерального прокурора України. С.ПІСКУН відзначив, що рішенням Окружного апеляційного адмінсуду Києва відмінено «незаконний указ про моє звільнення, а тому автоматично це означає, що працює указ про моє призначення» на посаду генерального прокурора.

Секретаріат Президента України має намір оскаржити рішення суду про визнання незаконним указу Президента України про звільнення С.ПІСКУНА.