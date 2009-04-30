Генпрокуратура не виявила порушень при рефінансуванні банку «Надра»

Генеральна прокуратура не виявила порушень при рефінансуванні банку «Надра».

Про це в інтерв`ю газеті «Дело» повідомив Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО.

Він зазначив, що Генпрокуратура проводила й проводить перевірки по лінії Нацбанку та решти фінансових установ, де мало місце рефінансування. «Зокрема це стосується й банку «Надра». За їх результатами, порушень, які тягнуть за собою порушення кримінальних справ, виявлено не було», – сказав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, для підтримки ліквідності Національний банк України в 2008 році надав банку «Надра» близько 7 млрд. грн.

Водночас, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що НБУ ухвалив рішення про рефінансування лише одного банку – ”Надра”. Вона висловлювала звинувачення на адресу банку ”Надра” у спекуляціях, які призвели до падіння курсу гривні. За словами прем`єра, Нацбанк України 20 січня 2009 року ухвалив рішення про незаконне виділення рефінансування банку «Надра» у розмірі 3 млрд. грн. 22 січня Окружний адміністративний суд Києва за позовом уряду заборонив Нацбанку України переказувати рефінансування в сумі 3 млрд. грн. банку «Надра».

З 10 лютого ц.р. Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в банку «Надра» строком на один рік. Також для відновлення фінансового стану банку введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на шість місяців.

Довідка УНІАН. Банк ”Надра” почав свою діяльність 26 жовтня 1993 року.

Активи банку на 1 січня 2009 року становили 30 млрд. 547 млн. 480 тис. грн., зобов`язання – 28 млрд. 709 млн. 12 тис. грн., власний капітал – 1 млрд. 838 млн. 468 тис. грн., статутний капітал - 390,363 млн. грн.

Чистий прибуток ВАТ КБ «Надра» в 2008 році зменшився в 13,5 раза, порівняно з 2007 роком, і на 1 січня ц.р. становив 25,857 млн. грн.

За даними банку, на 1 січня 2009 р. його основними акціонерами були: Novartik Trading Limited (Кіпр), пряма участь – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кіпр), пряма участь – 30,7406%.