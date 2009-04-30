Сьогоднішнє рішення Конституційного Суду України не дає підстав для розпуску Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції політолог, президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ.

Він зазначив, що рішення КС «абсолютно нічого не пояснило», а лише повторило формулювання, яке є в Конституції України.

Він наголосив, що «рішення КС не дає підстав для розпуску парламенту», додавши, що у Президента України Віктора ЮЩЕНКА «обмежений політичний маневр і проломити ситуацію він не зможе».

І.ЖДАНОВ нагадав, що в жовтні у Президента було більше підстав для розпуску парламенту, але тоді йому не вдалося добитися реалізації ініціативи про розпуск парламенту.

Політолог наголосив, що «навіть якщо В.ЮЩЕНКО піде на якісь кардинальні заходи, то йому не вдасться це зробити (йдеться про розпуск ВР – УНІАН), оскільки його політична вага і вплив серед політичної еліти знижується».

І.ЖДАНОВ вважає, що сьогоднішнім рішенням про долю коаліції КС зміг «пройти поміж крапельками». «Рішення Конституційного Суду всіх, крім Президента України, задовольнило», - додав І.ЖДАНОВ.

Директор Київського центру політичних досліджень та конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ також вважає, що відповідно до рішення КС, Президент не отримав права розпуску Верховної Ради. «З того рішення зрозуміло, що формально посилаючись на нього, Президент не отримає права розпуску Верховної Ради», - наголосив М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

За його словами, В.ЮЩЕНКО може інтерпретувати рішення КС «як завгодно, але цього недостатньо».

Політолог вважає, що звертаючись до КС з даного приводу, В.ЮЩЕНКО «дав зрозуміти, що він втомився і не буде ламати через коліно ситуацію».

М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ переконаний, що рішення про розпуск ВР не буде. «Думаю, що нічого не буде. Не буде позачергових парламентських виборів. Забудьте. Проїхали», - наголосив М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Президент звернувся до КС з поданням щодо формування уряду після створення нової коаліції.

На думку глави держави, новосформована у Верховній Раді VІ скликання коаліція фракцій БЮТ, НУ-НС, Блоку Литвина мала внести йому нове подання про призначення прем’єр-міністра та пропозиції щодо формування уряду.

Сьогодні, 30 квітня, КС оприлюднив рішення за поданням Президента щодо формування уряду після створення нової коаліції. Згідно з ухваленим рішенням, внесення пропозицій Президенту щодо кандидатури прем’єр-міністра, а також щодо кандидатур до складу Кабінету міністрів належить виключно до повноважень коаліції депутатських фракцій у ВР.