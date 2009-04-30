У ВР не бачать підстав для припинення повноважень парламенту

Київ. 30 квітня. УНІАН. Постійний представник Верховної Ради України в Конституційному Суді Анатолій СЕЛІВАНОВ вважає, що у зв’язку з сьогоднішнім рішенням КС у Президента немає підстав для дострокового припинення повноважень нинішнього складу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи рішення Конституційного Суду за поданням Президента щодо повноважень коаліції вносити главі держави кандидатуру прем’єр-міністра.

А.СЕЛІВАНОВ зауважив, що КС підтвердив, що новостворена коаліція, або коаліція, яка була створена після обрання ВР України, в перший раз зобов’язана вносити кандидатуру прем’єр-міністра, формувати уряд. «Тобто це конституційний обов’язок коаліції», - сказав він.

При цьому, за словами А.СЕЛІВАНОВА, якщо впродовж діяльності ВР була створена нова коаліція, то внесення кандидатури прем’єр-міністра Президенту є правом коаліції, а не обов’язком.

«Тобто Конституційний Суд роз’яснив, що внесення кандидатури прем’єр-міністра обумовлене причинами і мотивами, визначеними Конституцією – це відставка уряду, відставка прем’єр-міністра. Але якщо уряд працює, і якщо уряд виконує свої функції і створюється нова коаліція, то це не означає обов’язок коаліції пропонувати і вносити кандидатуру для розгляду Верховною Радою України», - сказав А.СЕЛІВАНОВ.

Відповідаючи на запитання, чи є підстави у Президента для дострокового припинення повноважень ВР, А.СЕЛІВАНОВ сказав: «Ні, жодних підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради не існує».

Він зауважив, що з рішення КС випливає, що для того, аби ініціювати питання дострокового припинення повноважень, підстави відсутні.