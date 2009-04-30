Президент детально вивчає сьогоднішнього рішення КС – Ставнійчук

Київ. 30 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО визначиться з питанням щодо можливого дострокового припинення повноважень Верховної Ради після детального вивчення сьогоднішнього рішення Конституційного Суду.

Про це в інтерв’ю журналістам заявила представник Президента України в КС Марина СТАВНІЙЧУК, відповідаючи на запитання, чи є у глави держави підстави для розпуску ВР, зважаючи на сьогоднішнє рішення Конституційного Суду.

«Я думаю, що перш ніж ставити і відповідати на таке питання Президент України повинен уважно почитати рішення Конституційного Суду, вивчити всі обставини, які пов’язані з прийняттям – і юридичні і фактичні», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

При цьому вона не виключила, що «Президент України з цього питання проведе відповідні консультації з керівництвом Верховної Ради та керівництвом фракції Верховної Ради України».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 квітня, КС оприлюднив рішення за поданням Президента щодо формування уряду після створення нової коаліції. Згідно з ухваленим рішенням, внесення пропозицій Президенту України щодо кандидатури прем’єр-міністра України, а також відповідно до Конституції України - щодо кандидатур до складу Кабінету міністрів належить виключно до повноважень коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.