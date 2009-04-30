Оніщук про законодавчі підстави для зняття моніторингу ПАРЄ

Міністр юстиції Микола ОНІЩУК вважає, що в разі ухвалення Україною основних законів на виконання зобов‘язань перед Радою Європи, можуть виникнути підстави для обговорення питання про зняття моніторингу нашої держави з боку Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, таку думку міністр юстиції висловив під час зустрічі з головою Парламентською Асамблеї Ради Європи Луісом Марією де ПУТЧЕМ в Страсбурзі.

Зокрема, міністр юстиції поінформував голову ПАРЄ щодо нового проекту Кримінально-процесуального кодексу, законопроектів про судоустрій, про прокуратуру, а також безоплатну правову допомогу. Усі ці законопроекти, що були розроблені на виконання зобов‘язань України перед Радою Європи, вже або розглядаються Верховною Радою України або готові для внесення на її розгляд.

Міністр юстиції висловив думку, що в разі ухвалення вказаних законодавчих актів Рада Європи мала би підстави розглянути можливість зняття з України моніторингу, який триває з 1995 року.