Рада Європи вітає кроки України на захист прав дітей та жінок

Рада Європи вітає кроки, які вживаються Україною для забезпечення гарантій захисту прав дітей та жінок, зокрема, шляхом приєднання до європейських конвенцій у вказаній сфері.

Про це йшлося під час зустрічі Міністра юстиції України Миколи Оніщука з заступником Генерального секретаря Ради Європи Мод де Бур Букіккіо. Зустріч пройшла в рамках робочого візиту українського Міністра до Страсбургу, який відбувався з 27 по 29 травня з метою обговорення актуальних питань співробітництва у сфері юстиції.

У ході зустрічі український міністр поінформував заступника Генсека РЄ про кроки, які у найближчій перспективі планується здійснити в Україні для приєднання до конвенційної спадщини Ради Європи у сфері захисту прав дітей та жінок, а також для подальшої імплементації положень указаних міжнародних договорів в національне законодавство.

Зокрема, на сьогодні в Україні підготовлено законопроекти про ратифікацію європейської Конвенції щодо протидії торгівлі людьми та внесення відповідних змін до національного законодавства. Україна розглядає можливість ратифікації після набуття чинності Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення. З метою виконання міжнародно-правових зобов’язань, взятих Україною при ратифікації Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії на розгляді у Верховній Раді України находиться проект Закону України "Про внесення зміни до статті 301 Кримінального кодексу України". У лютому 2009 року також ухвалено в першому читанні за основу проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту прав дітей”.

На сьогоднішній день у сфері захисту прав дітей та жінок Україна забезпечує виконання таких міжнародних договорів Ради Європи, що набули чинності для України, як Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми 1980 року, а також Конвенція про контакт з дітьми 2003 року.