Суд заборонив використовувати 9 травня радянські символи

За позовом Чернігівського обласного осередку всеукраїнського об’єднання «Свобода» суд заборонив використання у Прилуцькому районі радянських символів під час святкування Дня Перемоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Свобода”, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області за позовом осередку об’єднання зупинив чинність рішення райради «Про використання символіки часів Великої Вітчизняної війни в день державного свята – День Перемоги», ухваленого 15 квітня.

Чернігівський обласний осередок «Свободи» звернувся з приводу цього до Чернігівської обласної прокуратури, а також до Прилуцького міськрайонного суду.

Поки прокуратура області проводить перевірку за заявою "Свободи", міськрайонний суд прийняв до провадження адміністративний позов ВО та зупинив чинність рішення райради «Про використання символіки часів Великої Вітчизняної війни в день державного свята – День Перемоги». Суд заборонив Прилуцькій райраді та всім суб’єктам, перерахованим в її рішенні, вчиняти будь-які дії, спрямовані на повне або часткове виконання зазначеного рішення до набуття законної сили рішення Прилуцького міськрайсуду у цій справі.

5 травня 2009 року документи будуть передані до Державної виконавчої служби.