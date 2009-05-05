Захоплена піратами «Аріана» прямує до узбережжя Сомалі

Захоплене піратами судно «Аріана» з українським екіпажем у складі 24 осіб прямує до узбережжя Сомалі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

В.КИРИЛИЧ повідомив, що 2 травня відбулася коротка телефонна розмова з капітаном судна, який повідомив, що судно прямує до узбережжя Сомалі, усі члени екіпажу почуваються задовільно, на судні є достатня кількість пального, продуктів харчування і питної води.

За словами В.КИРИЛИЧА, спроби компанії-оператора зв’язатися з судном впродовж 3-4 травня були безуспішними.

У зв’язку із захопленням у полон громадян Укораїни посольствам України у Греції, Кенії та Великій Британії доручено оперативно вжити усіх невідкладних заходів з метою встановлення зв’язку із судновласником, компанією-оператором і компетентними органами країн перебування для оперативного з’ясування обставин інциденту та якнайшвидшого звільнення українських моряків.

Представництву МЗС України в Одесі, де розташована крюїнгова компанія («Укркрюїнг» - УНІАН), доручено підтримувати постійний зв’язок із зазначеною компанією та рідними полонених моряків.