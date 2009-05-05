Симоненко не виключає запровадження в Україні надзвичайного стану

Лідер парламентської фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО не виключає, що в Україні може бути запроваджений надзвичайний стан.

В інтерв’ю агентству УНІАН він не виключив, що у травні продовжиться протистояння у Верховній Раді і її робота блокуватиметься під різними приводами. За словами лідера комуністів, “усе це робитиметься для того, щоб не допустити ефективної організації роботи парламенту”.

П.СИМОНЕНКО вважає, що цей сценарій може бути задіяний “з боку Президента України”. За його словами, це може бути зроблено шляхом домовленості Президента Віктора ЮЩЕНКА та його оточення з “потужним капіталом Партії регіонів”. “Вони домовляться між собою, створюють цей прецедент, Президент оголошує надзвичайний стан, а далі буде розподіл посад в уряді між собою”, - додав П.СИМОНЕНКО.

На його думку, блокування роботи парламенту - це свого роду “хаос в управлінні”, і це може стати підставою для В.ЮЩЕНКА оголосити надзвичайний стан.

П.СИМОНЕНКО вважає, що це “дозволило б відтягнути дату виборів Президента України”, а В.ЮЩЕНКО “мав би змогу ще залишатися в кріслі”.