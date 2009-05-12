Президент призупинив дію деяких положень регламенту Кабінету міністрів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призупинив дію деяких положень регламенту Кабінету міністрів України. Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

У документі зазначається, що регламентом прем`єр-міністра України з метою спрямування, координації і контролю діяльності членів Кабінету міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих державних адміністрацій уповноважено надавати доручення, обов`язкові для виконання зазначеними органами та посадовими особами. Таке доручення прем`єр-міністра України оформляється як офіційний документ на спеціальному бланку.

Також регламентом передбачено, що за результатами обговорення питань на засіданні Кабінет міністрів України може прийняти рішення про надання окремих доручень центральним та місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів АР Крим. Такі доручення, надані на засіданні Кабміну, фіксуються в протоколі засідання. При цьому регламентом прийняття рішень про надання окремих доручень визначено поряд із відповідними актами уряду однією з форм спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади, що здійснюється Кабінетом міністрів України.

Регламент також містить низку положень, які визначають механізм доведення зазначених доручень прем`єр-міністра, окремих доручень, наданих на засіданні уряду, до виконавців.

“Названі положення регламенту Кабінету міністрів України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 950, не відповідають Конституції України”, - зазначається в указі.

В.ЮЩЕНКО також звернувся з відповідним поданням до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність зазначених положень регламенту Кабінету міністрів.