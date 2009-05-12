Під стінами ВР розпочнеться голодування проти бездіяльності влади

В Івано-Франківську активісти громадської організації «Народний антикризовий спротив» заявили про намір розпочати під стінами Верховної Ради голодування на знак протесту проти бездіяльності влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомлялося 11 травня на мітингу-протесті «Народного антикризового спротиву».

Учасники мітингу заявляли про «знущання банків над позичальниками та вкладниками”. За їхніми словами, “підвищення відсоткової ставки у валютних кредитах, зростання курсу валют, свавілля колекторів призводить до морального занепаду українців».

Активісти громадської організації «Народний антикризовий спротив» стверджують, що впродовж останнього часу збільшилась кількість хворих на серцево-судинні захворювання та нервові розлади. «Люди часто вдаються до радикальних засобів, серед яких - приковування ланцюгами, самопідпали і навіть самогубства,- йдеться у резолюції мітингу. - А бездіяльність влади призвела лише до поглиблення економічної кризи».

Активісти організації висловили протест проти бездіяльності органів влади у період економічно-фінансової та політичної кризи.

Як повідомлялося, “Народний антикризовий спротив” раніше заявляв, що вимагає, зокрема, визнати офіційно надзвичайний фінансовий стан в Україні; створити державні соціальні комісії із залученням громадських організацій, державних соціальних служб, представників влади для визначення переліку видів діяльності та категорії громадян, які постраждали від фінансової кризи та затвердити процедури реєстрації таких постраждалих; зобов`язати банківські установи надати кредитні канікули людям, які отримали статус потерпілих від кризи терміном на 12 місяців; терміново анулювати антиконституційні рішення, які дають можливість банкам забирати заставне майне без суду.