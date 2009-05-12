Юрій ЛУЦЕНКО подав у відставку з посади міністра внутрішніх справ України і просить парламент розглянути це питання за його відсутності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Погоджувальної ради повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, зачитавши відповідний лист Ю.ЛУЦЕНКА до парламенту.

У своєму листі міністр внутрішніх справ виклав суть інциденту за його участі, що стався у Франкфурті-на-Майні, і заявив, що німецька поліція офіційно вибачилася перед українською делегацією за цей інцидент.

Незважаючи на це, зауважив Ю.ЛУЦЕНКО в листі, у німецьких ЗМІ з’явилися неправдиві публікації, які згодом були передруковані й в українській пресі. При цьому, стверджує міністр, про вибачення німецької поліції не згадується в жодній публікації.

Ю.ЛУЦЕНКО переконаний, що ця ситуація доводиться до абсурду, і брудна кампанія проти нього в Україні продовжується. Метою її, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, є дестабілізація роботи МВС.

Зачитавши цього листа, В.ЛИТВИН направив його для вивчення у профільні комітети.

Як повідомлялося, 5 травня закордонні ЗМІ повідомили, що Ю.ЛУЦЕНКО 4 травня провів півдня в поліцейській дільниці аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними видання, міністра в стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після сварки з поліцейськими.

У свою чергу, в МВС України спростували інформацію про конфлікт за участю Ю.ЛУЦЕНКА