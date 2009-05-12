Затримано українку, яка напала на школу в Німеччині

16-річна школярка, яка в понеділок, 11 травня, вчинила збройний напад на гімназію в місті Сант-Аугустін під Бонном, затримана поліцією.

Про це повідомив у ніч на вівторок офіційний представник поліції федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, повідомляє «Німецька хвиля».

Напад на гімназію імені Альберта Ейнштейна було вчинено вранці в понеділок. Близько 9 години ранку до будівлі школи увірвалася людина в масці і завдала легкого ножового поранення одній із школярок.

Поліція евакуювала близько 800 учнів, які перебували в будівлі школи, до спортзалу. Підрозділ спецназу обстежило будівлю. Поліція знайшла в школі дамський рюкзак, у якому був газовий пістолет і пляшки з рідиною, що містить бензин.

Пізніше з`явилися повідомлення, що в нападі на гімназію підозрюється 16-річна школярка, якій у загальному сум`ятті вдалося зникнути з місця події.

За відомостями газети Express, йдеться про 16-річну українку Таню О. Як стало відомо з близьких до слідства джерел, дівчина мала намір підпалити школу. Одна з її товаришок по навчанню була поранена в руку, коли спробувала перешкодити їй у цьому.