Луценко каже, що захищав сина і делегацію

Юрій ЛУЦЕНКО підтверджує намір піти у відставку з посади міністра внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

Ю.ЛУЦЕНКО пояснює тим, що стосовно нього розпочалась необгрунтована штучна кампанія з дискредитації, що має “виключно український політичний характер”.

“Я не виключаю, що це була заздалегідь спланована інформація, щоб використати будь-яку мою помилку навіть за кордоном, окремими політичними силами... з огляду на те, що ця брудна кампанія стосовно мне і сина продовжується... я звернувся до прем’єр-міністра і голови ВР (з відповідним листом)”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він висловив переконання, що став жертвою “побутової ситуації, яка, на жаль, виникла і була використана у внутрішньополітичній кухні...”.

Разом із тим, розповідаючи про події 4 травня в аеропорту німецького міста Франкфурт-на-Майні, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що коли він та син підійшли до стійки реєстрації пасажирів, працівниця аеропорту відмовилась проводити їхню реєстрацію, оскільки їй задалося, що вони обидва були п’яні.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, він запропонував пройти відповідні обстеження, але вона відмовила йому, крім того, він запропоновував працівниці представитися для подальшого пред’явлення позову до неї, оскільки, на його думку, мав на це право. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, у відповідь працівниця аеропорту сказала, що тут у нього немає жодних прав.

Ю.ЛУЦЕНКА зауважив, що через деякий час підійшли співробітники поліції і почали грубо поводитися з членами делегації. Він запевнив, що всіляко намагався залагодити конфлікт.

В якійсь момент один із поліцейських схопив його сина ззаду за шию, і Ю.ЛУЦЕНКО, “як батько, був змушений його захищати”, в тому числі з огляду на те, що нещодавно його сину було зроблено операцію на цій частині тіла.

“Я діяв як глава делегації, і захищав інтереси делегації, крім того, я захищав, як батько, свого сина”, - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр зауважив, що коли його разом із сином доставили до відділення поліції, він знову запропонував здати аналізи на наявність у крові алкоголю, але і тут йому було відмовлено.

Через деякий час після початку інциденту до аеропорту прибули представник МВС України в ФРН і співробітник українського посольства, а також керівник регіону, до якого належить місто Франкфурт-на-Майні. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО, звертаючись до представника німецької влади, запропонував, щоб німецька сторона принесла їм свої вибачення, або він звернеться до суду. В результаті представники німецької влади та поліції вибачилися перед ним та сином.

Втім, зауважив Ю.ЛУЦЕНКО, німецька газета Bild, яка першою почала “розкручувати” цей інцидент, не написала про це.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що заяви Секретаріату Президента та опозиції з цього приводу доводять ситуацію до абсурду і, очевидно, спрямовані на дестабілізацію МВС.