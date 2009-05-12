Луценко має намір позиватися до газети Bild

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що має намір позиватиметься до німецької газети Bild, яка опублікувала історію про інцидент за його участі в аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Зараз мої адвокати готують позов до газети Bild», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, в тій публікації «немає жодних правдивих речей, посилання на будь-які документи чи реальних посадових осіб».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, представники поліції в своїй офіційній заяві наступного після інциденту дня спростували інформацію Bild про наявність у нього та його сина в крові алкоголю.

Однак видання проігнорувало цей факт, зазначив міністр.

Відповідаючи на одне із запитань, Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що після прильоту до Франкфурта, він та члени української делегації обідали. «В той день я випив келих пива», - сказав він.

Як повідомлялося, “Німецька хвиля” з посиланням на газету Bild опублікувала інформацію про те, що Ю.ЛУЦЕНКА та його сина у стані сильного алкогольного сп’яніння затримали в аеропорту Франкфурта-на-Майні після сутички з правоохоронцями. Як пише газета, Ю.ЛУЦЕНКА з його 19-річним сином Олександром через неадекватну поведінку не пропустили на борт літака, який вилітав до Сеула. Українці вчинили сварку із правоохоронцями, грубо лаялися, кидали у них своїми мобільними телефонами і билися, пише видання.

Близько опівночі до відділку прибув заступник керівника поліції землі Гессен Ґюнтер ГЕФНЕР, пише “Bild”. У розмові з німецьким колегою, яка, за інформацією видання, тривала близько години, Ю.ЛУЦЕНКУ вдалося «зам’яти» інцидент і уникнути письмового звіту про подію.

У президії поліції Франкфурта-на-Майні «Німецькій хвилі» підтвердили, що інцидент з українським міністром 4 травня був. Німецькі правоохоронці спростовують інформацію про те, що інцидент нібито було «зам’ято».

МЗС звернулося з нотою до Посольства ФРН в Україні щодо надання офіційної інформації про інцидент з Ю.ЛУЦЕНКОМ.

Сьогодні він заявив, що подає у відставку з посади міністра внутрішніх справ України