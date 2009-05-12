Луценко має намір позиватися до газети Bild
«Немає жодних правдивих речей»
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що має намір позиватиметься до німецької газети Bild, яка опублікувала історію про інцидент за його участі в аеропорту Франкфурта-на-Майні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Зараз мої адвокати готують позов до газети Bild», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
За його словами, в тій публікації «немає жодних правдивих речей, посилання на будь-які документи чи реальних посадових осіб».
За словами Ю.ЛУЦЕНКА, представники поліції в своїй офіційній заяві наступного після інциденту дня спростували інформацію Bild про наявність у нього та його сина в крові алкоголю.
Однак видання проігнорувало цей факт, зазначив міністр.
Відповідаючи на одне із запитань, Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що після прильоту до Франкфурта, він та члени української делегації обідали. «В той день я випив келих пива», - сказав він.
Як повідомлялося, “Німецька хвиля” з посиланням на газету Bild опублікувала інформацію про те, що Ю.ЛУЦЕНКА та його сина у стані сильного алкогольного сп’яніння затримали в аеропорту Франкфурта-на-Майні після сутички з правоохоронцями. Як пише газета, Ю.ЛУЦЕНКА з його 19-річним сином Олександром через неадекватну поведінку не пропустили на борт літака, який вилітав до Сеула. Українці вчинили сварку із правоохоронцями, грубо лаялися, кидали у них своїми мобільними телефонами і билися, пише видання.
Близько опівночі до відділку прибув заступник керівника поліції землі Гессен Ґюнтер ГЕФНЕР, пише “Bild”. У розмові з німецьким колегою, яка, за інформацією видання, тривала близько години, Ю.ЛУЦЕНКУ вдалося «зам’яти» інцидент і уникнути письмового звіту про подію.
У президії поліції Франкфурта-на-Майні «Німецькій хвилі» підтвердили, що інцидент з українським міністром 4 травня був. Німецькі правоохоронці спростовують інформацію про те, що інцидент нібито було «зам’ято».
МЗС звернулося з нотою до Посольства ФРН в Україні щодо надання офіційної інформації про інцидент з Ю.ЛУЦЕНКОМ.
Сьогодні він заявив, що подає у відставку з посади міністра внутрішніх справ України