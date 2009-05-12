ТСК з`ясовуватиме обставини порушення законодавства керівниками СБУ

У середу, 13 травня, о 16.00 відбудеться засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань з`ясування обставин порушення посадовими особами, керівниками Служби безпеки України Конституції України та чинного законодавства України при виконання своїх службових обов`язків (щодо подій навколо функціонування НАК «Нафтогаз України» та газотранспортної системи України). Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Верховної Ради України Вікторія ШВЕДОВА.

Засідання ТСК відбудеться на вул. Грушевського, 18/2, к. 11.

Вхід за картками акредитації.