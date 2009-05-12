ТСК з`ясовуватиме обставини порушення законодавства керівниками СБУ
11:54, 12 травня 2009Право
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Засідання завтра
У середу, 13 травня, о 16.00 відбудеться засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань з`ясування обставин порушення посадовими особами, керівниками Служби безпеки України Конституції України та чинного законодавства України при виконання своїх службових обов`язків (щодо подій навколо функціонування НАК «Нафтогаз України» та газотранспортної системи України). Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Верховної Ради України Вікторія ШВЕДОВА.
Засідання ТСК відбудеться на вул. Грушевського, 18/2, к. 11.
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