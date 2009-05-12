Відмивання від кримінальної відповідальності у Києві коштує 40 тис. грн.

Співробітники Служби безпеки України 7 травня в Києві при отриманні хабара в сумі 40 тис. грн. затримали капітана міліції, працівника Шевченківського районного управління Головного управління МВС України у м. Києві. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, співробітника міліції було затримано під час отримання хабара, який він вимагав від столичного підприємця за не притягнення до кримінальної відповідальності.

Як розповіла керівник прес-центру СБУ, правоохоронець для отримання хабара прибув на автомобілі, яким керував громадянин, підслідний у іншій кримінальній справі. Цю справу було порушено за фактом побиття у квітні цього року двох громадян на одній з АЗС столиці. Капітан міліції, за свідченнями постраждалих під час бійки на АЗС, здійснював на них тиск з метою приховування злочину та пропонував гроші. Він це робив, прикриваючи свого спільника та перевищуючи службові повноваження, відзначила М.ОСТАПЕНКО.

Вона зауважила, що при затриманні міліціонер і його водій намагалися чинити опір офіцерам спецпідрозділу СБУ «Альфа».

Стосовно правоохоронця прокуратурою порушено кримінальну справу.