Залу ігрових автоматів у Дніпропетровську підпалили?

Начальник Головного управління МВС у Дніпропетровській області генерал-майор Анатолій НАУМЕНКО заявляє про вірогідність підпалу залу ігрових автоматів у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.НАУМЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції.

За його словами, зараз проводиться ретельна експертиза київськими фахівцями.

«Вірогідно, експертиза засвідчить, що був підпал», - сказав генерал-майор.

За його словами, слідство розглядає 8 версій виникнення пожежі. Серед них є і «побутова» версія.

А.НАУМЕНКО зазначив, що мешканці 5-поверхового житлового будинку, на першому поверсі якого знаходився цей заклад, раніше висловлювали невдоволення його наявністю у їхньому будинку. Зокрема, у квартирах через перевантаження електромережі вимикалися побутові прилади.

Начальник ГУМВС Дніпропетровщини також повідомив, що затриманий 7 травня за фактом недотримання у залі ігрових автоматів протипожежної безпеки директор ТОВ «Метро Джекпот» перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

А.НАУМЕНКО уточнив, що на сьогодні у регіоні призупинено роботу 90% залів ігрових автоматів. Проте, за його словами, 10% цих закладів продовжують напівлегально працювати з постійними клієнтами.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня у Дніпропетровську в результаті пожежі в одному із залів ігрових автоматів загинули 9 осіб.