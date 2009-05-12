СБУ закрила 7 сайтів з інструкціями про виготовлення вибухівки

Протягом березня-травня Служба безпеки України припинила діяльність 7 інтернет-сайтів, які містили інструктивні матеріали щодо виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомила начальник прес-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Зокрема, у Києві співробітники СБУ припинили розповсюдження через Інтернет літератури терористичного змісту та встановили особу, яка розмістила на одному із сайтів підручник «Русская кухня. Азбука домашнего терроризма».

За словами М.ОСТАПЕНКО, там містилась детальна інформація про виготовлення саморобних вибухових пристроїв та методику їхнього застосування при вчиненні терактів.

Громадянину, який розповсюдив цей «підручник», поки що оголошено офіційне застереження від імені СБУ.