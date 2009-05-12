Президент: інцидент з Луценком завдав суттєвої шкоди репутації України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що інцидент в Німеччині за участі міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА завдав суттєвої шкоди репутації України, і його заява про відставку з цієї посади є логічним кроком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив в інтерв’ю одному з українських ЗМІ.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що з цієї ситуації потрібно виходити гідно, враховуючи насамперед «інтереси країни та нації, яка за тобою стоїть».

«Є інцидент, скандал, який дорого коштує країні - репутації Української держави, репутації уряду, репутації міністра», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що сьогоднішня заява Ю.ЛУЦЕНКА про відставку вочевидь є досить логічним кроком.

Президент висловив сподівання, що незабаром українська сторона отримає з Німеччини відповідні матеріали слідства.

«Ці обставини і ту шкоду, яка вже нанесена країні, повинен з усією ретельністю на своєму засіданні розглянути парламент. Я сподіваюся, найближчими днями це буде зроблено», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомлялося, 5 травня закордонні ЗМІ повідомили, що Ю.ЛУЦЕНКО 4 травня провів півдня в поліцейській дільниці аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними видання, міністра в стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після сварки з поліцейськими.

У свою чергу, в МВС України спростували інформацію про конфлікт за участю Ю.ЛУЦЕНКА

Сьогодні, 12 травня, Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що подає у відставку з метою запобігти дестабілізації в МВС.