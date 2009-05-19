Україна і Португалія готують договір про взаємне визнання стажу трудових мігрантів

Україна і Португалія мають намір підписати договір, який передбачатиме взаємне визнання країнами трудового стажу мігрантів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова правління Пенсійного фонду України Олексій ЗАРУДНИЙ.

За його словами, якщо громадяни офіційно працюють за кордоном, сплачують усі податки і внески згідно із законодавством тієї країни, а також перераховують пенсійний внесок до України в розмірі не менш як 208 грн. на місяць, то при отриманні пенсії в країні, в якій вони працюють, їм зарахують пенсійний стаж, який нараховувався в Україні.

Як відзначив О.ЗАРУДНИЙ, на сьогодні договір про соціальне забезпечення, зокрема, про взаємне визнання стажу трудових мігрантів, діє між Україною і Іспанією. Планується також, що найближчим часом такий договір Україна підпише з Італією.

У цих країнах, за словами голови Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Олександри КУЖЕЛЬ, працює найбільша кількість українських трудових мігрантів.

О.ЗАРУДНИЙ також нагадав, що спрощена процедура реєстрації трудових мігрантів, які перебувають на заробітках за кордоном, для отримання пенсійного забезпечення. Для цього необхідно зателефонувати до контакт-центру, реєструватися й одержати номер розрахункового рахунку, на який слід перераховувати пенсійний внесок. Підписати договір про відкриття пенсійного рахунку можна буде після приїзду до України.