Уряд скасує стипендії трієчникам?

На найближчому засіданні уряду буде прийнято рішення про те, що студенти, в яких буде хоча б одна трійка за сесію, не будуть отримувати стипендію. Про це повідомив координатор громадської ініціативи “Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Студентського захисту”, такий висновок можна зробити, ознайомившись з проектом Постанови Кабінету міністрів України «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій», розроблений Міністерством освіти і науки.

«Згідно проекту урядового рішення, студенти будуть мати право отримувати стипендію тільки в тому разі, коли з кожного предмета на сесії вони отримають не нижче четвірки за п’ятибальною шкалою оцінювання, або не нижче семи за дванадцятибальною системою», - зауважив А.ЧЕРНИХ.

За його словами, основний мотив прийняття урядом такого рішення полягає в тому, що на студентські стипендії в держбюджеті не вистачає коштів.

“Не має майбутнього та країна, в якій уряд заощаджує на вищій освіті та залазить в кишеню до студента”, - вважає координатор громадської ініціативи “Студентський захист”.