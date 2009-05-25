Уряд ухвалив 20 рішень (список)

Уряд на розширеному засіданні 23 травня за участю голів сільських та селищних рад ухвалив 20 рішень, спрямованих на розвиток сільських територій.

Як передає кореспондент УНІАН, всі рішення були прийняті одностайно.

Уряд схвалив 15 законопроектів та 5 постанов та розпоряджень.

Зокрема, сьогодні на засіданні схвалено законопроекти „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”, „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання земельних відносин”, „Про удосконалення системи місцевих податків та зборів в Україні”, „Про внесення змін до Закону „Про плату за землю”, „Про внесення змін до деяких законів з питань діяльності неприбуткових організацій”, „Про внесення змін до Декрету Кабінету міністрів „Про державне мито”, „Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вивезення відходів”, „Про особливості застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”, „Про внесення змін до Закону „Про особисте селянське господарство”, „Про внесення змін до Закону „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

Крім того, уряд схвалив проект закону „Про внесення змін до деяких законів щодо зайнятості громадян, які мають у власності (користуванні) земельну ділянку”, „Про внесення змін до Закону „Про місцеве самоврядування в Україні” тощо.

Уряд також затвердив план заходів з розв’язання проблемних питань соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів.