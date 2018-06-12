КАБМІН ОБМЕЖИВ ОПРИЛЮДНЕННЯ СТАТИСТИКИ: ЧОГО БОЯТЬСЯ УРЯДОВЦІ?

Ідеться не тільки про намагання приховати інформацію щодо погіршення соціально-економічних показників, а й фактів і дій, котрі мають ознаки кримінальних злочинів...

Як стало відомо із заяви заступника глави Секретаріату Президента – представника Президента в Кабінеті Міністрів Олександра Шлапака, на засіданні уряду 20 травня прийнято документ під назвою “Деякі питання подання та поширення статистичної інформації та адміністративних даних”. Центральним і місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям доручено подавати статистичну інформацію та адміністративні дані виключно “відповідно до плану державних статистичних спостережень”. Їм тепер не можна не поширювати адміністративні дані, показники фінансової та митної статистики, “методологія і звітна документація, яких не погоджена в органах державної статистики”.

– Такими рішеннями Кабінет Міністрів ставить у залежність від волі органів державної статистики та посадових осіб, котрі обіймають політичні посади (прем’єра або першого віце-прем’єра), права громадян і державних органів на інформацію, які закріплено в статті 9 закону про інформацію, та обов’язки органів державної влади інформувати про свою діяльність та рішення", – сказав Шлапак.

Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, максимально закриваючи доступ до офіційної економічної інформації, сподівається, що за допомогою цього їй удасться уникнути обурення суспільства реальним станом справ у соціально-економічному розвитку країни.

Але очевидно, що в цьому випадку мова йде не тільки про намагання приховати інформацію щодо погіршення всіх соціально-економічних показників розвитку країни, а й фактів скоєння урядовцями дій, котрі мають ознаки кримінальних злочинів. Зрозуміло, якби не оприлюднення Державною митною службою інформації про виконання завдань Держбюджету за січень–березень 2009 року, то громадськість не дізналася про пряме порушення керівництвом митниці та Держказначейства бюджетного законодавства щодо перерахування отриманого ПДВ з розмитнених товарів і послуг до спеціального фонду державного бюджету замість загального. А якби не заява керівництва Нафтогазу, то не було б офіційного підтвердження брутального порушення керівництвом уряду норм закону про Державний бюджет на 2009 рік, згідно з якими компенсація різниці між цінами закупівлі імпортного газу та його реалізації суб’єктам господарювання (переважно теплокомуненерго) для виробництва теплової енергії, що споживається населенням у 2009 році, становить лише 1,614 млрд. грн., а уряд уже перерахував Нафтогазу 3,3 млрд. грн. Тобто, якби не ця заява Нафтогазу, то Президент України, народні депутати, усі громадяни не мали б офіційного підтвердження нецільового використання урядом бюджетних коштів у розмірі 1,7 млрд. грн., тобто скоєння керівниками уряду кримінального злочину, передбаченого статтями 211 та 212 Кримінального кодексу України.

Таким чином ми є свідками очевидного бажання керівництва уряди на майбутнє обмежити центральним і місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям надання нефільтрованої статистичної інформацію та адміністративних даних і таким чином приховати від громадськості та правоохоронних органів дій, пов’язаних із розкраданням і нецільовим використанням мільярдів бюджетних коштів.