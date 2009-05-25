Підписано обидві постанови про розслідування інциденту за участі Луценка

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН підписав обидві постанови парламенту про створення Тимчасових слідчих комісії з розслідування обставин інциденту за участі міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА в аеропорту м. Франкфурт-на-Майні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, про це спікер парламенту заявив в ефірі програми „Евгений Киселев. Наверху” на телеканалі ТВі.

„Я вимушений був підписати дві постанови, оскільки є рішення ВР, а я зобов’язаний виконувати ці рішення, навіть тоді, коли я не погоджуюся ані внутрішньо, морально, ані політично”, – пояснив своє рішення В.ЛИТВИН.

За його словами, ці дві постанови відрізняються частково формулюваннями, але по суті стосуються одного питання.

„І замість того, щоби створити одну комісію, ми продемонстрували, що для нас не істина, а політичний інтерес (є головним)”, - підкресли В.ЛИТВИН.

Він припускає, що жодного рішення ці комісії прийняти не зможуть, а доповідатимуть виключно голови комісій. „Це буде соло голів двох комісій. А відтак говорити, що істина буде встановлена, я думаю, поки що передчасно”, - зауважив спікер.

Говорячи про ймовірність відставки Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ, В.ЛИТВИН заявив: „Все буде залежати від того, чи отримає ВР ту інформацію, про яку говорять. В тому числі й представники Партії регіонів та інші депутати, що в них є відеоряд, який свідчить про характер і перебіг інциденту. Є документи. Якщо ВР будуть надані достатньо вагомі матеріали, вона буде вимушена приймати радикальне рішення. І друге – зараз проводиться службове розслідування Кабінету міністрів України, і цілком очевидно, що ВР буде слухати інформацію за результатами цього розслідування”.

В.ЛИТВИН передбачає, що у політичному плані „це буде напружений, драматичний момент на наступному пленарному тижні”.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня ВР створила дві Тимчасові слідчі комісії з питань розслідування обставин інциденту за участю міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА, що стався 4 травня 2009 року в аеропорту м. Франкфурт-на-Майні (Німеччина).

Перший проект постанови був внесений депутатом від БЮТ Ігорем ВОРОТНЮКОМ. Головою цієї ТСК призначено депутата від БЮТ Романа ЗАБЗАЛЮКА. Усього до складу комісії ввійшло 9 народних депутатів.

Другий проект постанови про створення ТСК для розслідування обставин інциденту за участю Ю.ЛУЦЕНКА в ФРН був внесений депутатом від Партії регіонів Владиславом ЛУК`ЯНОВИМ. Головою цієї ТСК призначений депутат від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ.