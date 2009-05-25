АМК перевіряє обгрунтованість підвищення цін на нафтопродукти

Антимонопольний комітет України (АМКУ) доручив регіональним відділенням перевірити обгрунтованість підвищення цін на нафтопродукти.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комітету.

У повідомленні наголошується, що розслідування органів АМКУ охоплять як оптових, так і роздрібних операторів ринку, їх діяльність буде проаналізована на предмет можливих порушень конкурентного законодавства.

Зокрема, розслідування торкнеться найбільших операторів – ВАТ «Укрнафта», ТОВ «ТНК-ВР Коммерс», ПП «ЛУКОЙЛ-Україна», ЗАТ «ЛИНІК», ТОВ «ПАРАЛЕЛЬ-М ЛТД», ТОВ «ТД «Континіум-Галичина», ВАТ «Концерн Галнафтогаз», ВАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ», ЗАТ «Укртатнафта», ТОВ «НК Альфа-Нафта», ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» і ВАТ «НПК Галичина» і тих підприємців, які мають ринкову частку на регіональних ринках бензинів і дизельного пального.

«У зв`язку з підвищенням цін на бензин і дизельне пальне мною дано доручення всім 27 головам територіальних відділень комітету і відповідному підрозділу центрального апарату в найстисліші терміни провести глибоке дослідження обгрунтованості дій нафтотрейдерів з метою виявлення можливих зловживань монопольним становищем і антиконкурентних змов», – зазначив в.о. голови АМКУ Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Нагадаємо, 28 квітня 2009 року АМКУ оштрафував на 265 млн. грн. ЗАТ СП «КРЕБО», ЗАТ «Укртатнафта», ТОВ «ЛУК Авіа Ойл», які займаються реалізацією авіапального з заправлянням літаків, і ДП «МА «Бориспіль» за зловживання монопольним становищем.

Впродовж 2008 року органи АМКУ поклали край понад 300 порушенням конкурентного законодавства, скоєних підприємцями, які працюють на ринках нафтопродуктів.

Як повідомлялося, 20 травня у другій половині дня ціни на бензин більшості заправок зросли на 3-5%. Пальне марки А-95 на заправках ”ОККО” і ”КЛО” подорожчало відразу на 30 коп./літр - з 5,98 до 6,28 грн./літр.

Нагадаємо, місткість ринку нафтопродуктів України становить 3 млрд. дол. у роздрібних цінах на рік. За рік Україна споживає близько 16 млн. тонн нафтопродуктів, з них по 5 млн. тонн бензину і дизпального і 6 млн. тонн мазуту.