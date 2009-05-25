Екс-співробітника «Кобри» підозрюють у причетності до ОЗУ, що викрадає іномарки

У Києві затримано колишнього співробітника спеціального підрозділу Державтоінспекції «Кобра», який підозрюється в причетності до міжнародного угруповання, що викрадає дорогі автомобілі іноземного виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Головного управління МВС України у місті Києві Віталій ЯРЕМА.

За його словами, вказану особу було затримано під час керування в нетверезому стані автомобілем «Лексус» з «перебитими» номерами.

«За наявною інформацією, він може бути причетний до організованого міжнародного злочинного угруповання, яке викрадає автотранспорт», - сказав В.ЯРЕМА.

Разом із тим він повідомив, що цього року завдяки діяльності працівників СБУ та служби внутрішньої безпеки МВС за вчинення злочинів затримано та порушено кримінальні справи стосовно 17 працівників міліції.

Наразі матеріали цих справ знаходяться у провадженні прокуратури.