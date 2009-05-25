Асоціація діячів грального бізнесу планує постійні акції протесту

Асоціація діячів грального бізнесу розглядає можливість проведення постійних акцій протесту під стінами Секретаріату Президента, Верховної Ради і Кабінету міністрів України з вимогою повернути роботу представникам грального бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам віце-президент асоціації Григорій ТРИПУЛЬСЬКИЙ.

За його словами, зараз під стінами Секретаріату Президента мітингують близько 10 тисяч чоловік – учасників грального бізнесу. Вони просять Президента не підписувати закон про заборону грального бізнесу в Україні і забезпечити їм робочі місця.

Нагадаємо, сьогодні близько 1 тисячі працівників грального бізнесу пікетували Український будинок, де проходив форум «Влада і бізнес - партнери» за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА, вимагаючи забезпечити їм умови для роботи. В.ЮЩЕНКО підійшов до пікетників і сказав, що у нього ще є чотири дні, щоб ухвалити рішення щодо закону про заборону грального бізнесу. При цьому Президент нагадав, що якщо він просто ветує цей закон, то «вето буде подолане наступного дня».

Як повідомляв УНІАН, 15 травня ц.р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не тільки гральний бізнес, але й участь в азартних іграх.

Того ж дня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що глава держави підпише цей закон.

У свою чергу, В.ЮЩЕНКО зазначив, що прийнятий Верховною Радою закон про заборону грального бізнесу не вирішує проблем у цій сфері, і пообіцяв, що проведе із цього приводу додаткові консультації з фахівцями. Президент зазначив, що, за своїми внутрішніми переконаннями, готовий його підписати, хоча «закон принизливий і відсовує нас від вирішення суті питання».