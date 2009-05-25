Нацбанк має намір змінити умови введення тимчасових адміністрацій

Національний банк України має намір змінити умови введення тимчасових адміністрацій у комерційних банках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам виконавчий директор – директор Дирекції з банківського регулювання і нагляду Національного банку України Василь ПАСІЧНИК.

За його словами, планується внесення змін до постанови №369, зокрема, Нацбанк має намір змінити ознаки неплатоспроможності комерційного банку.

За словами В.ПАСІЧНИКА, умови введення тимчасових адміністрацій, які діють на сьогоднішній день, розроблені для роботи в нормальних умовах, а сьогодні, у період кризи, необхідні інші критерії, які б дозволяли швидше реагувати на зміну ситуації.