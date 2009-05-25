СБУ порушила кримінальну справу за фактом вчинення Геноциду в Україні

Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом вчинення Геноциду в Україні у 1932-1933 роках, внаслідок чого загинули мільйони громадян.

Про це повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сьогодні під час зустрічі з представниками Світового конгресу українців, поінформували УНІАН у прес-центрі Служби безпеки.

«Україна зібрала достатньо свідчень для порушення кримінальної справи про штучно створений більшовицьким режимом голод, який призвів до масового знищення цивільного населення», – зазначив голова СБУ.

Він звернувся через Світовий конгрес українців до провідних зарубіжних юристів та адвокатів з проханням сприяти з’ясуванню усіх обставин, пов’язаних із підготовкою та вчиненням злочину геноциду у 1932-1933 роках.

Виконавчий секретар СКУ Стефан РОМАНІВ зазначив, що українські громади у світі сприймають такі кроки як значний прогрес на шляху до встановлення історичної справедливості.

Учасники зустрічі домовились про співпрацю у поширенні в інших країнах правдивої інформації про Голодомор-Геноцид в Україні 1932-33 років шляхом проведення виставок, історичних громадських слухань, видання документальних збірок та книжок.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО також подякував Світовому конгресу українців і всім українським організаціям за кордоном за допомогу у збиранні матеріалів про злочини радянського режиму.