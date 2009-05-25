Мін‘юст завершив розробку нового кодексу господарського судочинства

Міністерство юстиції завершило розробку Кодексу господарського судочинства та має намір винести відповідний законопроект на розгляд уряду на найближчих засіданнях Кабінету Міністрів. Про це повідомив Міністр юстиції України Микола Оніщук у ході засідання робочої групи з питань розробки Кодексу господарського судочинства, що відбулося в Міністерстві юстиції 25 травня.

Кодекс має замінити чинний Господарський кодекс та комплексно усунути існуючі нині недоліки та прогалини господарського законодавства.

Даний нормативний акт буде регулювати порядок розгляду комерційних (господарських) спорів, тобто спорів, що виникають з діяльності, яка має на меті отримання прибутку. Новий Кодекс покликаний забезпечити ефективне та неупереджене правосуддя у господарських справах.

Передбачається також, що прийняття Кодексу комерційного судочинства сприятиме удосконаленню правового регулювання господарського процесу з урахуванням європейських стандартів щодо покращення судового захисту підприємців, інших осіб, які звертаються до господарського суду, держави.