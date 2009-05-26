Новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів очолив екс-голова ВСУ Бойко

Голова Верховного Суду України у відставці Віталій БОЙКО очолив новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВСУ, 25 травня у Києві відбулося перше, організаційне, засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у новому складі. На ньому були присутні всі 13 членів ВККСУ, семеро з яких обрані з’їздом суддів України, двоє призначені Верховною Радою України, двоє - Президентом, одна особа від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, одна - від Міністерства юстиції. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюватимуть свої повноваження протягом трьох років на громадських засадах.

За підсумками таємного голосування головою ВККСУ обрано В.БОЙКА, який очолював ВСУ у 1994-2002 роках.

Судді Верховного Суду України Микола ПІНЧУК та Ярослав РОМАНЮК, делеговані до ВККСУ з’їздом суддів України, обрані на посади заступника й секретаря Комісії відповідно.

За інформацією прес-служби ВСУ, Вища кваліфікаційна комісія суддів України уповноважена давати висновок про можливість обрання суддів Верховного та вищих спеціалізованих судів України, перевіряти додержання кандидатами на ці посади, а також суддями цих судів конституційних вимог щодо їх статусу, давати висновок про звільнення зазначених суддів з посади, а також проводити їх атестацію і присвоювати їм відповідні кваліфікаційні класи.

ВККСУ розглядає звернення про дисциплінарну відповідальність суддів апеляційних судів, проводить пов’язані з цим службові перевірки, за наявності підстав порушує дисциплінарні провадження та вирішує питання щодо їх дисциплінарної відповідальності. Також комісія розглядає скарги на рішення (висновки) кваліфікаційних комісій суддів, дає дозвіл на складання та приймає повторний (додатковий) іспит у суддів, яким відмовлено в рекомендації до обрання суддею безстроково, припиняє перебування у відставці судді (крім суддів місцевих судів).

Перше робоче засідання комісії має відбутися 11-12 червня 2009 року.