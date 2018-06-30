ВИСНОВОК КОМІСІЇ ВР: ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Є НАЙБІЛЬШОЮ ЗАГРОЗОЮ НАСЕЛЕННЮ КИЄВА

5 червня Верховна Рада планує заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії, утвореної постановою ВР від 19 лютого 2009 року, щодо вивчення діяльності Леоніда Черновецього на посаді київського міського голови. Редакція роздобула короткий виклад звіту комісії, за який із 11 її членів проголосувало “за” 10. Подаємо текст звіту зі скороченнями.

Місто знаходиться на межі глобальної техногенно-екологічної катастрофи. Головна причина – неналежне виконання обов’язків посадовими особами КМДА. Ця катастрофа буде мати незворотні наслідки для життя як для мільйонів мешканців Києва, так і для десятків мільйонів громадян, які живуть нижче по каскаду дніпровських водосховищ.

ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Є НАЙБІЛЬШОЮ ЗАГРОЗОЮ ЦИВІЛЬНОМУ НАСЕЛЕННЮ СТОЛИЦІ

Критичний стан техногенної безпеки

Критичний стан техногенної безпеки несе також пряму загрозу життю та здоров’ю десятків мільйонів українців. Найбільш небезпечними є такі проблеми та об’єкти, які забезпечують життєдіяльність міста:

– Правобережний каналізаційний колектор,

– Бортницька станція аерації з її підводними водовипусками до Київського водосховища,

– неготовність міста до пропуску паводка 1% забезпеченості і зв’язку із забудовою Троєщини, Харківського масиву, Конча-Заспи,

– забудова Лівобережної дамби Київської ГЕС, довжина якої становить 41 км.

– будівництво мостового переходу окружної дороги через Київське водосховище,

– багаторічні скиди неочищених поверхневих стоків р. Либідь у Канівське водосховище,

– стічні води від полігонів твердих побутових відходів в р-ні с.Пирогово та с.Підгірці,

– забудова Лівобережної заплави р.Десна, особливо в районі Деснянського водозабору,

– необґрунтований відбір піску із русла Десни і верхів’я Канівського водосховища,

– незахищеність існуючих водозаборів.

Правобережний каналізаційний колектор знаходиться у критичному стані. Його аварія призведе до екологічної катастрофи небачених масштабів. Це означатиме відсутність питної води принаймні для 35 млн. людей, оскільки будуть виведені з ладу всі подніпровські водозабори.

Багато десятиліть без будь-якої очистки скидає забруднені стоки правобережної частини міста у верхів’я Канівського водосховища відкритий каналізаційний колектор Либідь. Результати аналізів стоків свідчать про кратне перевищення нормативних значень по основних забруднювачах. Їх доповнюють особливо небезпечні стоки від полігонів твердих побутових відходів в районі Пирогова та Підгірців.

Основні фонди Бортницької станції аерації зношені практично на 100%, потребують негайної докорінної реконструкції та переоснащення. Станція використовується неналежним чином, програма її реконструкції та відновлення відсутня. Повна реконструкція потребує більше 400 млн. євро. Кожного року з бюджету громади розкрадаються багатомільйонні суми. Оптимальним є будівництво сучасної компактної нової станції нижче за течією Дніпра, чи застосування нових технологій за прикладом багатьох європейських столиць.

Дикунська, незаконна забудова 40-кілометрової Лівобережної дамби Київської ГЕСта лівобережної заплави Десни, варварське вимивання піску для потреб комбінатів залізобетонних виборів може сформувати найближчим часом ще одну масштабну катастрофу. За 1% паводку до якого місто не готове, лівобережна частина Києва, Конча-Заспа та інші будуть затоплені. Масове незаконне видобування піску є прямою екологічною загрозою і для Дніпра, і для його островів, площа яких невпинно зменшується, корінні береги розмиваються, опорам мостів загрожує порушення, особливо в період паводків. Керівництво КМДА може собі дозволити ігнорувати пропозиції вчених та фахівців щодо вирішення водогосподарської-екологічної проблеми міста для попередження можливих техногенно-екологічних катастроф.

Особливої уваги потребує мостовий перехід великої окружної дороги через Київське водосховище. В ньому замито понад 90 млн. куб. м. радіоактивного мулу – це понад 330 тис. залізничних вагонів. Якщо їх зачепити, отримаємо нову радіоактивну катастрофу для міст Подніпров’я, багатократну порівняно з Чорнобильською.

Водні артерії позбавлені постійного нагляду санепідемслужби. Реєструються підвищені концентрації нафтопродуктів, солей важких металів. Розташовані на їх берегах підприємства, автостоянки, гаражні кооперативи очисних споруд зливових стічних вод не мають, їх території невпорядковані, належний благоустрій відсутній.

Внутрішні водойми міста не приведені у належний стан, екологічні паспорти відсутні. Наслідок – повне свавілля із скидами до каналізаційної мережі та до поверхневих водних об’єктів. Це значно поглиблює екологічну кризу як в місті, так і в усьому Середньому Подніпров’ї.

Поверхневі водні стоки на території міста відводяться мережею колекторів дощової каналізації. Зі 132 наявних колекторів обладнані очисними спорудами лише 5. Це може призвести до непередбачуваних санітарно-епідемічних наслідків.

Дніпровська водопровідна станція, введена в експлуатацію 1939 р., зношена більш як на 75%! Деснянська, яка працює від 1961 р. – більш як на 70! Їх реконструкція потребує десятків мільйонів гривень.

З 431 водних об’єктів жоден не відповідає водогосподарсько-екологічним вимогам по якості води в них.

В столиці нараховується 1196 потенційно небезпечних об’єктів з високим ступенем ризику, в тому числі 39 хімічно небезпечних та 2 радіаційно небезпечних – Інститут ядерних досліджень НАН України та спец комбінат «Радон». У 2008 р. зареєстровано більше 1300 надзвичайних ситуацій, в т.ч. більше 1000 – техногенного характеру. Кількість загиблих – більше 400.

Декілька слів про спецкомбінат «Радон». 14 років минуло після того, як забруднення промислової площадки тритієм було визнано як радіаційна аварія 3-ї групи. Вартість робот з мінімізації наслідків аварії – ліквідувати її неможливо – перевищує 17 млн. грн. Виділено менше 4,5.

12 га території ВАТ «Радикал», який є є одним з головних забруднювачів довкілля, зона суцільного, насамперед ртутного, забруднення. В підземних водах вміст ртуті перевищує норму в 12 разів.

Практично в центральній частині міста знаходиться Пункт захоронення радіоактивних відходів, на якому зберігається 3,6 тис. тон твердих радіоактивних відходів та 480 куб. м. рідких радіоактивних відходів. Від 1993 р. тут має місце витікання тритію, що в найближчому майбутньому може призвести до масштабної радіаційної аварії, кількість жертв якої за обережними підрахунками перевищить 100 000 мешканців цієї частини міста.

Міський бюджет на поточний рік затверджено з порушеннями терміну та методологічних засад Мінфіну, його зміст свідчить про відсутність стратегії розвитку міста. Розроблені та затверджені загальнодержавні програми не виконуються. Наголошую: така ситуація обумовлена, насамперед, неналежним виконанням посадовими особами КМДА, в першу чергу Київським міським головою – головою КМДА Черновецьким, покладених на них Конституцією і законами України обов’язків. Саме Л. Черновецький є, згідно діючого законодавства, начальником штабу цивільної оборони міста Києва. Фактично його діяльність на цій посаді є найбільшою загрозою цивільному населенню столиці України, загрози, яку не можна навіть порівняти з катастрофою, яка сталася в Києві 1961 р. та в Чорнобилі в 1986 р. разом узятих. Сьогодні слід ясно і недвозначно назвати прізвище людини, яка повинна нести всю відповідальність за можливе лихо. Це ім’я – Леонід Черновецький.

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Критичний стан медичної галузі. Порушення законодавства у сфері охорони здоров’я

Система охорони здоров’я в Києві, колись зразкова, за три роки правління команди Черновецького, повністю розвалена. Організація надання медичної допомоги населенню, дотримання санітарного-епідеміологічного законодавства в місті та санітарного – в медичних закладах є критичними.

Кадрова політика в галузі провалена, більше 2045 лікарів – пенсійного віку. Неефективна диспансеризація призвела до суттєвого зростання питомої ваги хворих з І-ІІ групою інвалідності. Аналіз охоплення населення диспансерним оглядом відсутній. Лікування онкологічних хворих проводиться в непрофільних ЛПЗ. Акредитація ЛПЗ проводиться з порушенням чинного законодавства. Регіональна програма протидії захворюванню на туберкульоз не затверджено.

Процедури закупівель проводяться з порушеннями законодавства. За даними МОЗ лише 2007 р. під час укладання угод про закупівлю допущено порушень бюджетного законодавства більш як на 70 мільйонів грн.

Бюджетне фінансування галузі в 2008 р. передбачало більше 2 млрд. грн. Реально профінансовано трохи більше половини. Куди подівся 1 млрд. грн. – суцільна загадка. Заборгованість медичних установ та закладів охорони здоров’я по захищених статтях бюджету станом на 1 квітня 2009 р. становить 90 млн. грн. Іншими словами, вони просто розкрадені.

Відключення лікувальних закладів від водо- та електропостачання набули хронічного характеру. Галузь може зупинитися в червні цього року.

Заробітна платня працівників галузі – найнижча серед інших галузей і складає в середньому 1440 грн. Передбачені законодавством надбавки медики не отримують. В місті не вистачає 4 тис. лікарів та 6 тисяч медсестер. На момент проведення відповідних слухань існувала заборгованість по виплаті медичним працівникам, навіть фтизіатрам, 50% надбавки за шкідливість праці.

Встановлено численні факти оплати надання медичної допомоги громадянами (наприклад, в Солом’янському та Оболонському районах). Ця незаконна практика є загальноприйнятою.

Центр крові законсервовано. В занедбаному стані знаходяться фтизіатрична та інфекційна служби.

В одній з подільських лікарень догниває лабораторне обладнання, необхідне для діагностування та профілактики гепатиту С. І це при тому, що Київ випереджає всі європейські столиці за темпами зростання захворювань на СНІД, туберкульоз та гепатит С, що умисно замовчується керівництвом КМДА.

Кадрове та матеріально-технічне забезпечення служби швидкої допомоги є критичним. 5-ти мільйонне місто обслуговує лише 135 автомобілів, закуплені автомобілі швидкої допомоги сучасним вимогам не відповідають, по штату не вистачає 140 лікарів.

Медикаменти в медичних закладах відсутні. Наприклад, у шпиталі для учасників Великої вітчизняної війни та ветеранів праці у Пущі-Водиці не вистачає не лише медикаментів, а й продуктів харчування. Ветерани отримують їжу як в концтаборі – раз на добу.

Звільнено з посад принаймні 10 головних лікарів та інших керівників, незгодних із знущанням над галуззю з боку керівництва КМДА.

В кожній лікарні, підпорядкованій КМДА запроваджено посаду заступника директора з економічних питань. Перекладаю на кримінальну мову: це «смотрящіє» керівництва КМДА за «общаком».

КП «Фармація» проводить економічну політику, мета якої штучно довести їх до банкрутства з метою подальшого перепродажу. КП реалізовує лікарські засоби через мережу аптек за цінами, вищими в порівнянні з приватними аптеками. Експертні оцінки показують існування ефективного механізму збагачення на хворобах. За висновками ТСК з 30 млн. грн. прибутку, які передаються аптеками до КП «Фармація», до міського бюджету надходить близько 1 млн. Решта розкрадається. Ця діяльність потребує спеціального розслідування правоохоронними органами. Персональну відповідальність повинні нести персонально голова КМДА та його профільний заступник.

Кричущим прикладом зловживань є будівництво та закупівля обладнання для Центру раннього виявлення онкологічних захворювань із застосуванням технології позитивно-емісійної томографії (ПЕТ-технологій). Загальна вартість Центру на момент проектування сьогодні складає біля 700 млн. грн., субвенція з держбюджету становила складала майже 238 млн. Будівництво фактично зірвано, до фінансування в поточному році керівництво КМДА планує за рахунок Стабілізаційного фонду Держбюджету, передбаченого для виконання програми підготовки та проведення ЄВРО-2012. Тендер на закупівлю обладнання було скасовано, згодом він був проведений за участі лише одного учасника, ПП «Будівельна компанія «Консомпекс», призначеного особисто заступником голови КМДА Кільчицькою. За даними Рахункової палати, членам тендерного комітету незаконно виплачено більш 40 тис. грн. заробітної платні, а просто сказати – виплачений хабар. Поставки високотехнологічного медичного обладнання приватною будівельною кампанією ніколи не здійснювалися. Приватна іноземна компанія-посередник «Медіал» та специфікація обладнання були визначені – також заздалегідь – заступником голови КМДА Кільчицькою. Гендиректор підприємства, за його словами, був «поставлений перед фактом» необхідності закупівлі саме такого обладнання саме у цієї фірми. Центр комплектується обладнанням різних світових виробників, які використовують різні технології. Ці системи по різному управляються, мають різні інтерфейси, різне програмне забезпечення. Гарантійний термін обладнання закінчується наприкінці літа, у випадку будь-якої поломки всі витрати на ремонт несе українська сторона. В обладнання використовуються радіофармпрепарати, які ніхто не реєструє, отже, невідомо, чи відповідають вони європейським стандартам. При укладанні угоди на поставку обладнання були допущені суттєві помилки, які можуть призвести до того, що воно не буде використовуватися в повному обсязі. Проектні роботи виконувалися без відповідних дозволів МОЗ. Незважаючи на те, що Кабінет Міністрів своєчасно та повністю профінансував закупівлю обладнання, терміни поставки були зірвані.

Особливим цинізмом відзначається діяльність керівництва КМДА в сфері надання ритуальних послуг. Тарифи «Київського крематорію» та Спецкомбінату розраховані без належного економічного обґрунтування, порядок їх формування не відповідає існуючим нормативним актам, порушує принципи визначення вартості ритуальних послуг, встановлених відповідним Законом України. За вказівкою керівництва КМДА, діючі тарифи були безпідставно підвищені від 2 до 5 разів. Прокуратурою міста щодо цього внесено відповідне подання. Підприємствам, які надають ритуальні послуги, встановлена рентабельність у 30%! В сфері надання ритуальних послуг запроваджена схема прихованого делегування функцій комунального підприємства підконтрольним керівництву КМДА приватним структурам.

ТРК “КИЇВ” ТРАНСЛЮЄ ЗА РАХУНОК МІСТА БОГОСЛУЖІННЯ ПОСОЛЬСТВА БОЖОГО

Порушення законодавства в галузі забезпечення майнових та корпоративних прав територіальної громади, земельного законодавства

Головний напрямок діяльності команди Л. Черновецького – позбавлення міської громади впливу на стратегічно важливі комунальні підприємства.

Перевірка з майнових питань в Головному управлінні комунальної власності КМДА, встановила: 2006 р. частки територіальної громади були в 54 господарських товариствах; впродовж останніх років їх кількість зменшилась до 44, крім того, ще в 3 частки громади було значно зменшено. Внаслідок цього в 2008 р. було виплачено дивідендів на суму лише 8 млн. грн.

Дозвольте поінформувати про найбільш кричущі приклади.

АКБ «Хрещатик». Для міської громади банк втрачений, він фактично перебуває у приватній власності. Документи про продаж акцій містять суттєві неузгодженості...

«Київенергохолдинг». Комісією та прокуратурою встановлені численні маніпуляції та зловживання з боку посадових осіб КМДА. Статутні цілі компанії не виконуються. Будь-яка інформація щодо діяльності компанії, формування необхідного статутного капіталу, змін у складі акціонерів відсутня. ВАТ ФК «Укрнафтогаз», який є реєстратором ЗАТ «Київенерго», у судовому порядку, був позбавлений ліцензії та на даний час, не має права вчиняти будь-яких дій, пов’язаних з цінними паперами. Посадові особи КМДА інформацією про належність частки у фонді ВАТ «Київенерго», не володіють. Загальні збори акціонерів не проводяться. Перевірка МВС засвідчила наявність в діях посадових осіб холдингу ознак службових злочинів.

ВАТ «Київводоканал». Більше 1000 км. з 4000 водопровідних мереж вичерпали термін експлуатації. Майже 900 км. їх знаходяться в аварійному стані. З 2600 км. каналізаційних мереж понад 1000 вичерпали амортизаційний термін експлуатації, в т.ч. близько 900 км. знаходяться в аварійному стані. Досі експлуатуються каналізаційні мережі, побудовані до 1917 р.! Щороку кількість аварій на водо- та каналізаційних мережах сягає 20 000! програма ремонту, реконструкції та розвитку каналізаційного господарства міста на 2006-2010 рр. керівництвом КМДА не здійснюється, забезпечено фінансування 10% від потреб підприємства.

Керівництвом «Київводоканалу» нецільовим способом лише за 2 місяці минулого року використано 40 млн. грн.. Справа знаходиться в Генпрокуратурі.

Здійснюється продаж цілісних майнових комплексів, що суттєво погіршує технологічну та фінансово-економічну діяльність компанії.

КП «Київзеленбуд». Всупереч вимогам чинного законодавства, внаслідок бездіяльності посадових осіб, відсутній чіткий розподіл зон зелених насаджень, належно оформлених паспортів на дерева. «Програму комплексного розвитку зеленої зони м. Києва» зірвано. Лісові землі керівниками лісопаркових господарств роздаються фактично безконтрольно. Відбувається безконтрольне знищення дерев, внаслідок чого державі завдано великих збитків. Наприклад, велику кількість дерев незаконно вирубано у парку Василя Стуса. Ситуація із вирубкою дерев є критичною. Прокуратурою міста попереджено вилучення майже 300 га лісів. Нараховано майже 50 млн. грн., притягнуто до відповідальності майже 2,5 тис. посадових осіб. Комунальним підприємством керує людина, яка раніше працювала у відділі видачі пластикових карток у «Правексбанку».

Кричущою є ситуація із зеленими насадженнями. Їх облік формальний, наслідок – їх масоване неконтрольоване знищення. Наприклад, лише на проспекті Перемоги, 119 незаконно знесено 98 дерев різних порід. Результат: на одного мешканця міста припадає 16, 5 кв. м., визначена норма вимагає 20 кв. м. Інший наслідок – несплата до бюджету відновної вартості за знищення дерев, газонів тощо. Мова йде про сотні мільйонів гривень.

ТРК „Київ”. Телевізійна компанія використовується не задля потреб громади. В ефірі нібито на комерційній основі ексклюзивно транслюються богослужіння церкви «Посольства благословенного царства Божого для усіх народів», яка заплатила за трансляції в 2008 р. 56250 грн., а в 2009 р. – 183167 грн. За середньозваженої ціни рекламного часу це покриває хіба 5 годин за 2008 та 2009 рр. Фактично з 17 листопада 2008 р. по 10 травня 2009 р. передачі цієї Церкви під її логотипом, в т.ч. богослужінь, тривали майже 50 годин. Міський бюджет недоотримав мільйони гривень. Програми про діяльність цієї церкви створюються «на замовлення» ТРК «Київ», тобто за рахунок громади.

«Київміськбуд». В залі присутні депутати, Герої України, які поклали своє життя на створення надприбуткового комунального підприємства. Матеріали ТСК свідчать про незаконність дій команди міського голови, персонально Комарницького, Супруненка, Чуба та Шелюка по встановленню контролю над підприємствами, які входять до холдінгу.

«Хліб Києва». І тут застосовано вже знайому схему. Внаслідок дій посадових осіб КМДА воно перетворюється на збиткове. Мета – подальший продаж в приватні руки.

Застава. Найбільш оригінальним винаходом керівництва КМДА є рішення про передачу в заставу об’єктів комунальної власності для забезпечення позички (кредиту) 1 млрд. 200 млн. грн., яким нібито мають лататися дірки в міському бюджеті. Кредит повинен надати вже нам знайомий і вже не комунальний банк «Хрещатик». Перелік об’єктів надано в додатках. Ознайомлення з ним шокує. В який спосіб можна оцінити Національний театр опери та балету, або, скажімо приміщення СБУ та МЗС?

Кричущим недоліком цього документу є відсутність у списку будинків Верховної Ради, Кабінету Міністрів та секретаріату Президента України.

КДМА ПІДВИЩУЄ ТАРИФИ, ГРОШІ – РОЗКРАДАЮТЬСЯ

Порушення діючого законодавства в сфері ЖКГ

Внаслідок злочинного нехтування посадовими обов’язками керівництва КМДА, стан житлового господарства є критичним. Програми благоустрою не затверджені. Загальнодержавна програма реформування і розвитку ЖКГ на 2004-2010 рр. провалена.

Житловий фонд складає 57,5 млн. кв. м., 80% його монопольно утримується організаціями комунальної власності. Наслідок – недоброякісні житлово-комунальні послуги, критерії яких не встановлені. Взаємовідносини між учасниками ринку не врегульовані. Умови конкуренції не витримуються, конкурсні процедури щодо надання послуг перетворилися на обтяжливу формальність. Інформаційна база ЖКГ є незадовільною.

Основне джерело доходів житлових організацій – квартирна плата, розмір якої покриває витрати на санітарно-технічне утримання будинків на 40%. Фактичні витрати на утримання 1 кв. м. житла в 2008 р. становили в середньому близько 3 грн., мешканці сплачували одну. Різницю повинна відшкодувати Київська КМДА. Наразі ці кошти розкрадаються.

Керівництво КМДА проводить політику штучного перерозподілу грошових потоків за економічно необгрунованих тарифів, квартирної плати. Це, зокрема, призводить до невиплати зарплати працівникам житлових організацій та збільшення заборгованості перед іншими надавачами послуг, які включені в тарифи квартирної плати.

Головним обов’язком керівництва КМДА мала би бути розтарифікація кожної з 26 послуг, які оплачуються громадянами. Всупереч діючим постановам Кабінету Міністрів, міська влада пішла шляхом незаконного кратного підвищення тарифів на комунальні послуги. Критерії підвищення визначені не були. Перелік підприємств був підготовлений на розсуд керівництва КМДА. В перелік пільговиків включили акціонерні товариства, інші приватні підприємства, але не бюджетні. За одну і ту ж послугу для різних споживачів були встановлені різні тарифи із запровадженням приховуваного податку. Зокрема, йдеться про незаконне кратне підвищення тарифів на централізоване постачання теплової енергії, холодної та гарячої води для населення. В місті застосовується термін «теплопостачання в гарячій воді». Це означає, що кияни платять за гарчу воду двічі – спочатку за підігрів, а, потім, власне за саму воду.

За умов відсутності реального фінансування ухвалено рішення про компенсації соціально незахищеним верствам. Їх механізм компенсації не прописаний.

ГРАЛЬНІ САЛОНИ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ КРИШУЄ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КДМА

Знищення соціально-культурної сфери

...Декілька слів про інші напрямки боротьби посадових осіб КМДА з нашими дітьми. Їх встановлено принаймні три. Перший – незаконне знищення дитячих садків. Другий – невиплати заборгованостей за відпочинок дітей: кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2009 р. по наданих послугах з оздоровлення дітей сягає 4 млн. грн. Третій – припинення фінансування охорони навчальних закладів що матиме наслідком значне погіршення безпеки навчального процесу та криміногенної ситуації навколо середніх навчальних закладів.

Замість організації дозвілля дітей та підлітків, керівництво КМДПА вдалося до широкомасштабного розвитку гральних салонів. Їх діяльність “кришує” один із заступників голови КМДА. Місто окуповане малими архітектурними формами, які цілодобово продають дітям та підліткам пиво та слабоалкогольні напої. Це – одна з най кричущих соціальних проблем нашого суспільства. На наших очах, шановні колеги, знищується генерація наших дітей та наших онуків.

Системно знищується сфера культури. Методи – НЕпродовження договорів оренди, завищення орендних ставок та тарифів за житлово-комунальні послуги, реконструкція приміщень. ТСК встановили факти незаконного виселення спілок, переведення їх майна згідно з рішенням третейського суду на користь на інших осіб. Кошти на оренду приміщень творчим спілкам із державного бюджету не відшкодовуються.

ЗООПАРКОМ КЕРУЄ ОСОБА З СУДИМІСТЮ. ТВАРИН У ПРИТУЛКУ ЗНИЩУЮТЬ ЗАБОРОНЕНОЮ ОТРУТОЮ

Порушення Конституції та законів України у сфері захисту навколишнього середовища. Варварське поводження з тваринами

В місті створено ефективну, цілісну систему незаконного, нецільового відчуження, зміни статусу санітарних, заповідних і рекреаційних зон, островів, заказників. Суть схеми – колективна безвідповідальність. Всі незаконні рішення, які потрібні керівництву КМДА ухвалює колективний безвідповідальний орган – сесія Київради, підконтрольна керівництву КМДА. Саме рішеннями мерської більшості земельні ділянки надаються за рахунок лісів, зелених насаджень загального користування, прибережних смуг, за відсутності містобудівної документації та з кричущими порушеннями законних прав та інтересів мешканців. Наприклад, за потурання голови Київради Черновецького, ухвалюються рішення про відведення земельних ділянок у зонах охоронюваного ландшафту, в акваторії та захисний смузі р. Десенка, в якій будь-яке будівництво заборонено в принципі.

Візьмемо інший приклад – Труханів острів, який є земельним фондом громади міста. Ситуація вкрай заплутана, потребує створення окремої комісії з числа компетентних фахівців, в т.ч. Держкомзему, Генпрокуратури, МВС, ФПУ.

Комісія вимагає від Генпрокуратури, МВС терміново забезпечити виконання закону. Перекладаю: після відповідного рішення прокуратури за допомогою бульдозера знести всі незаконні споруди, розташовані в межах берегової смуги. Інформую народних депутатів, киян та громадян України: привтані компанії побудували на Трухановому приватний аеродром. Прокуратурою міста внесено протест.

Межі всього природно-заповідного фонду відсутні.

Окрема тема – діяльність керівництва КП «Плесо». Його керівник видав самовільний наказ про реорганізацію підприємства, хоча таке рішення може ухвалити тільки Київрада. В 2008 рр. КП, не маючи на це права, уклало 50 офіційних договорів з приватними структурами на використання прибережних зон. Сотні об’єктів розташованих вздовж берегових зон Дніпра та внутрішніх озер ніде не зареєстровані, отже – незаконні. Збитки до міського бюджету оцінюються в мільйони гривень. Проекти прибрежно-захисних смуг розроблені, лише по 10% водного фонду, але не затверджені. По 4 районах, водний фонд яких складає 90%, такі проекти взагалі не розроблялися. Комісія вимагає від Генпрокуратури та МВС терміново забезпечити виконання закону. Перекладаю: після відповідного рішення прокуратури за допомогою бульдозера знести всі незаконні споруди.

Забудовуються сотні гектарів парків та скверів. Тільки за період з 22 серпня по 1 жовтня 2007 р. було проведено біля 200 рішень по земельних питаннях в заповідних об’єктах, парках, лісах. Роздано, за даними громадських організацій, понад 2 000 га лісів та парків. Серед інших – охоронна зона по периметру Музею архітектури і побуту «Пирогово», схили Лисої гори, ділянки лісів «Конча-Заспа», острови Жуків та Ольжин, урочища «БокАловщина», «Бичок», 240 га «Лісового містечка», 150 га лісу по вул.. Маршала Жукова тощо. Планується перерозподіл лісу в Дарницькому районі м. Києва – по периметру кварталу вагоноремонтного заводу. Ця земля є місцем поховань німецьких військовослужбовців та радянських військовополонених, які загинули тут у концтаборі. Частина земель лісів ДВРЗ, тобто місця, де знаходився концтабір, роздана під житлову забудову.

Всі рішення про відчуження цінних лісових площ формулюються як «про надання ділянки громадянину такому-то по вулиці такій то». Сотні гектарів передаються з порушеннями діючого законодавства, фіктивним фірмам, за фальсифікованими документами. Передаю Генеральному прокурору перелік осіб, яким надано земельні ділянки. Генпрокурор знайде там багато знайомих прізвищ високопосадовців.

Кричущим є стан міських сміттєзвалищ. Їх кількість на території міста, в т.ч. на території природоохоронних зон, встановити неможливо. Лише у 2008 р. нараховано збитків на суму 137 млн. грн., стягнуто 1 млн. Ефективний механізм стягнення шкоди відсутній. Захоронення особливо небезпечних відходів мають місце на території практично всіх житлових районів столиці. Продукти розпаду цих речовин згодом потрапляють у водойми загального користування.

За межами розуміння знаходиться стан проблеми у сфері охорони та захисту тварин. Внаслідок бездіяльності КМДА у вересні 2007 р. за недодержання європейських стандартів в поводженні з тваринами Київський зоопарк було виключено із престижної Європейської Асоціації Зоопарків та Акваріумів (ЄАЗА). На адресу міського голови Черновецького Л.М. направлялись численні звернення представників міжнародних організацій, занепокоєних ситуацією.

Бюджетом передбачені значні кошти на програми по охороні та догляду за безпритульними тваринами. На практиці маємо лише відмивання коштів та численні фінансових махінацій. Наприклад, тварини у КП «Притулок для тварин» КМДА в смт. Бородянка утримуються в умовах концентраційного табору. Кошти а призначенням не використовуються, діяльність цього комунального підприємства потребує ґрунтовного розслідування з боку правоохоронних органів. Цифра 50 тисяч безпритульних тварин, яка оприлюднюється міською владою, не відповідає дійсності. У притулку для тварин, який знаходиться у смт. Бородянка встановлено факти використання законодавчо забороненої отруйної речовини – дитиліну. Дитилін – це одна з 12 назв курареподібних препаратів.

Директор Київського зоопарку Берзіна, яка до свого призначення обіймала посаду директора КП «Центр ідентифікації тварин», мала судимість за фінансові махінації, привласнення коштів та є некомпетентною особою. На сьогоднішній день Берзіна, займаючи посаду директора зоопарку, залишається фактичним керівником КП «Центр ідентифікації тварин», а також громадської організації «Жива планета» та радником міського голови. Частина працівників КП «Центр ідентифікації тварин» також працює паралельно у Київському зоопарку та громадській організації «Жива планета». Остання займається незаконною видачею різних ліцензій. Через КП «Центр ідентифікації тварин» громадян змушують оплачувати різноманітні тестування для тварин, а видатки на перекласти на рахунок «благодійних» внесків киян. Методики тестування розроблені не фахівцями. Особи, які проводять тестування, відповідної освіти не мають. Сертифікати, які видаються по наслідках тестування, не правочинні. Нагальним є питання проведення розслідування діяльності цих установ, зокрема зловживання у кадровій політиці, правоохоронними органами.

Фінансові махінації мають місце у двох закладах підпорядкованих КП «Клініка ветмедицини». Існує два тарифи на послуги: «чорний» та «білий». «Чорний» – для розрахунків клієнтів з персоналом клініки, «білий» – клініки та держави. Різниця між тарифами значна і потрапляє до кишень керівництва. Встановлений тариф у комунальних клініках за стерилізацію тварини значно перевищує їх фактичну вартість. Працівників цих клінік, які не погоджувалися підкоритися незаконним вимогам керівництва, змушували подавати заяви про звільнення.

Всупереч законодавству волонтерів та опікунів тварин примушують сплачувати кошти за лікування та стерилізацію безпритульних тварин, хоча на це виділяються бюджетні кошти.

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ СКАСУВАВ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА

Порушення засад державного устрою в галузі місцевого самоврядування

Управління містом по лінії районні державні адміністрації – міська адміністрація відсутнє. Майже всі ключові повноваження районних РДА перебрані міською владою, всі рішення ухвалюються на рівні КМДА та Київради. Без візи членів родини Черновецького жоден документ не виконується.

Остання за часом нарада голови КМДА з головами РДА в відбулася червні 2006 р.

Встановлено факт скасування київським міським головою розпорядження Президента України.

Тенденція зменшення до зменшення частки районів у видатках загального і спеціального фондів бюджету, попри щорічне зростання захищених статей бюджету, набула загрозливого характеру. Поширеною є практика зняття КМДА субвенції з районів. Внаслідок цього зростає кількість судових позовів проти РДА.

Мінімальні обсяги районних бюджетів, необхідні для здійснення повноважень місцевого самоврядування, забезпечення мінімальних соціальних потреб, які гарантуються державою, не забезпечуються. Надмірна централізація коштів на рівні міста не дає змогу утримувати бюджетні установи на належному рівні. В районах не фінансуються навіть захищені статті, наприклад, освіта та медицина.

При формуванні районних бюджетів допускаються суттєві диспропорції, при їх формуванні враховується «наближеність» або «віддаленість» (Дарницький, Святошинський, Солом’янський та Шевченківський райони) керівництва району від Черновецького та його родини.

Фактично знищуються соціальні програми, насамперед харчування одиноких малозабезпечених громадян, підтримка хворих на діабет, адресна допомога для лікування дітей інвалідів, допомога хворим на ДЦП, прання білизни, ремонт побутової техніки малозабезпеченим пенсіонерам.

Окремо слід відзначити низьку виконавську дисципліну структурних підрозділів КМДА. Станом на початок квітня в КМДА знаходилося 750 непідписаних рішень і 1500 справ по земельних питаннях, які не рухаються. Наприклад, документи по будівництву дитячого центру не візуються понад три роки.

З ТАЄМНОГО СЕКТОРА МЕРІЇ КЕРУЮТЬ СКАЧКАМИ НА ІПОДРОМІ

Порушення законодавства в сфері кадрової політики

Переважна більшість заступників голови КМДА та керівників головних управлінь призначена з порушеннями діючого законодавства. Черновецький має чотирьох перших заступників, хоча, за законом, може мати тільки одного. Простих заступників нараховується 13, головних управлінь створено 43. Всі родичі мера та наближені до сім’ї особи переведені до його патронатної служби із порушенням законодавства. Вони отримали приміщення в будівлі КМДА, візують документи, мають безперешкодний доступ до службової інформації – все це використовується задля особистого збагачення. Прибутки, отримані незаконним шляхом, інвестуються в нерухомість за кордоном, зокрема в об’єкти міста Торонто, в 2010 відбудуться Олімпійські Ігри, а також у нерухомість у Франції та Швейцарії. Кошти розміщуються на рахунках на Кіпрі та США. Матеріали звіту будуть офіційно передані до дипломатичних представництв цих країн та міжнародної організації FATF, яка бореться з відмиванням брудних грошей.

Декілька поверхів мерії – вхід туди суворо заборонений – займає передвиборчий штаб пана Черновецького. Звідти надходять повідомлення на телефони киян про проведення кубків мера на іподромі.

ТСК не змогла з’ясувати джерела фінансування цієї та інших акцій. Саме з цих поверхів надходять дзвінки з пропозиціями отримувати продуктові набори в обмін на підтримку мера на виборах.