Суд перевірити законність встановлення єдиного розміру зарплати на “Ленінській кузні”

Прокуратура Києва подала адміністративний позов до Подільського районного суду столиці про визнання незаконним та скасування наказу генерального директора ВАТ «Завод «Ленінська кузня» від 4 лютого ц.р. «Про встановлення тарифних ставок і посадових окладів».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Згідно з повідомленням, прокуратурою міста проведено перевірку додержання чинного законодавства про працю на ВАТ «Завод «Ленінська кузня». У ході перевірки встановлено, що наказом генерального директора підприємства про встановлення тарифних ставок і посадових окладів, виданого в лютому, на період подолання фінансових труднощів було призупинено дію Положень про оплату праці, введених на підставі ст. 97 КЗпП України та ст.4.1. Колективного договору ВАТ «Завод «Ленінська кузня» на 2007-2009 роки, та встановлено з 4 лютого по 31 березня поточного року для всіх категорій працівників заробітну плату у розмірі 605 грн.

Чинним законодавством передбачено, що у разі зміни істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміни розрядів і найменування посад тощо – власник або уповноважений ним орган повинні повідомити працівника не пізніше, ніж за два місяці.

Як зазначають в прокуратурі, у порушення вимог законодавства працівників підприємства не було повідомлено за два місяці про зміну істотних умов праці, а також оплати праці у бік погіршення.

Крім того, як наголошують у відомстві, ними було внесено протест на незаконний акт, водночас керівництвом ВАТ «Завод Ленінська кузня» цей протест відхилено.