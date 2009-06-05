Президента і ВР просять дати правову оцінку злочинам комуністичного режиму

Івано-Франківська обласна рада просить Президента і Верховну Раду дати правову оцінку злочинам комуністичного режиму в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні, прийнятому сьогодні на сесії Івано-Франківської облради, до Президента України Віктора ЮЩЕНКА та голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА.

«Вшановуючи пам’ять мільйонів невинно загиблих українців, знищених внаслідок злочинної діяльності в Україні комуністичного режиму, вважаємо обов’язком кожного держслужбовця, посадової особи вжити всіх заходів по недопущенню повторення подібних злочинів, морально реабілітувати усіх невинних жертв цієї людиноненависницької ідеології, - йдеться у документі. – Український народ, як і багато інших народів світу став заручником амбіцій нелюдських ідеологій: нацистської, фашистської та комуністичної».

Депутати вважають, що «злочини комуністичної системи прирівнюються до злочинів проти людства, а всі злочини повинні бути покараними». На їхню думку, «не понесла моральної відповідальності і теперішня Комуністична партія України, як ідеологічно духовна спадкоємниця головного винуватця злочинів – КПРС».

Депутати Івано-Франківської обласної ради просять Президента та ВР “дати політико-історичну та гуманітарно-правову оцінку діяльності КПРС, Компартії УРСР та їх нинішнім ідеологічним спадкоємцям стосовно злочинів, вчинених в 1920-1950 роках, з подальшим законодавчим усуненням їх від державного управління; звернутись до парламентаріїв всіх країн, які постраждали від тоталітарних комуністичних ідеологій, із закликом спільними зусиллями розпочати підготовку до Міжнародного суду над злочинами комуністичних режимів та заборонити їх подальшу діяльність».

Водночас Івано-Франківська облрада закликала усі громадські організації в Україні «дати належну оцінку злочинному комуністичному режиму та спрямувати свої зусилля на єднання українського народу і недопущення до влади жодних тоталітарних чи авторитарних режимів».

За це рішення проголосували 85 депутатів облради із 95, присутніх на сесії.