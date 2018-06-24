ТИМОШЕНКО ЗАКЛИКАЮТЬ НЕ ГОДУВАТИ БАЙКАМИ СТУДЕНТІВ

Кабмін обіцяє, що платні послуги для студентів скасують найближчими днями. При цьому сильно плутається у датах Інша сторона каже, що Тимошенко дурить студентів…

У «Студентському захисті» кажуть, що Тимошенко знову обдурила студентів

Незважаючи на публічні обіцянки прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко, уряд досі не відмінив платні послуги для студентів.

”Такі дії урядовців можуть стати причиною масових акцій протестів студентів на початку вересня”, - заявив у цьому зв‘язку координатор громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій Черних.

За його словами, уряд та особисто прем’єр-міністр ”в черговий раз обдурили майже 2,7 мільйона студентів”.

Студенти з образою нагадують, що 5 червня прем‘єр-міністр Юлія Тимошенко та міністр освіти і науки України Іван Вакарчук заявили про те, що Кабінет міністрів України прийняв рішення про повне скасування платних послуг для студентів. Проте жодного рішення з цього питання станом на 15 червня немає на офіційному веб-порталі уряду, на відміну від інших питань, які були розглянуті на тому ж засіданні уряду.

Кабмін сильно плутається у датах. Проте обіцяє скасувати платні послуги для студентів найближчими днями

У відповідь на заяви студентів, в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України заявляють, що рішення уряду про скасування платних послуг у вищих навчальних закладах набуде чинності найближчими днями.

Повідомлення виглядає щонайменше дивним. У ньому нагадується, що питання було розглянуто і прийнято одностайно на засіданні Кабінету міністрів 10 (?!) червня цього року. Станом на 15 червня, мовляв, завершується приведення до відповідності із цим рішенням інших нормативних актів.

«Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко наголосила на неприпустимості стягнення зі студентів додаткових коштів у процесі навчання», - завіряє кабмінівське послання.

У цьому зв‘язку, щоб розібратися, про яке «10 червня» йдеться у повідомленні Кабміну, пригадаємо трохи хронологію питання.

14 квітня Кабмін ухвалив постанову №369 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України” (щодо розширення платних послуг, що можуть надаватися державними навчальними закладами).

24 квітня Національний студентський союз України надіслав листи першим особам держави, які підписали понад 50 представників органів студентського самоврядування, молодіжних громадських організацій і студентських профспілок з 17 регіонів України, з вимогою залишити освіту доступною і зупинити дію постанови.

5 травня Президент України Віктора ЮЩЕНКО зупинив дію окремих положень постанови Кабміну від 14 квітня щодо розширення переліку платних послуг, які можуть надавати державні навчальні заклади.

7 травня на своєму позачерговому засіданні уряд ухвалив рішення скасувати платні послуги для студентів. Проект рішення був внесений особисто прем’єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, вона була обурена, коли дізналася про трактування ухваленого напередодні рішення щодо дозволу для навчальних закладів брати кошти за додаткові послуги.

11 травня на сайті Кабінету міністрів України було оприлюднене рішення уряду від 7 травня 2009 р. № 447 щодо скасування пунктів постанови від 14 квітня 2009 року №369. У цьому рішенні, зокрема, продовжували діяти норми, які дають можливість брати оплату зі студентів і аспірантів за відпрацювання практичних, лабораторних та семінарських занять з дисциплін, що були ними пропущені без поважних причин; проведення за “бажанням” учнів та студентів додаткових індивідуальних занять та консультацій; надання бібліотеками послуг з користування літературою понад установлені норми; забезпечення доступу до Інтернету та користування корпоративною електронною поштою; надання послуг, пов’язаних з підготовкою до захисту дисертацій тощо.

4 червня І.ВАКАРЧУК завив, що МОН планує створити робочу групу з врегулювання питань, пов’язаних з наданням учбовими закладами платних послуг.

5 червня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що “ніхто і ніколи в Україні не буде брати з українських студентів ніяких грошей”, зобов`язавши Міністерство освіти та науки України негайно ухвалити всі необхідні рішення з метою запобігти введенню будь-які фінансових стягнень в українських вузах.

Тож, погодьтеся, щонайменше незрозуміло, про яке 10 червня йдеться в повідомленні Кабміну.

Тимошенко закликають покласти край байкам, якими місяць годують студентів

А в цей час у конфлікт вже почали втручатися народні депутати.

16 червня народний депутат Леся Оробець закликала прем’єр-міністра публічно пояснити ситуацію, що склалася навколо рішення, яким нібито скасовано постанову Кабінету міністрів про легалізацію платних послуг у вищих навчальних закладах.

«Постанову №369 скасовано ще на початку травня. Між тим, на сайті Кабміну тексту даного рішення немає, а винним у цьому оголошують Міносвіти, керівництво якого голова уряду давно мріє відправити у відставку», – заявила Л.Оробець.

За її словами, “публічне зобов`язання керівника даного відомства негайно ухвалити всі необхідні рішення з метою запобігти введенню будь-яких фінансових стягнень в українських вузах демонструє звичну віртуозність глави уряду в «переведенні стрілок» на тих, що «ні сном, ні духом» до цього не причетні”. “Міністр освіти і науки не може нести відповідальність ані за урядовий сайт, ані, тим більше, за рішення прем’єра, котрому варто взяти слухавку в руку, аби вирішити проблему”, – наголосила заступник голови “Єдиного центру”.

«Прем’єр має невідкладно покласти край байкам, якими місяць годують студентів, визнати помилки й оприлюднити рішення, яким скандальне розпорядження Кабміну буде нарешті скасоване», – заявила народний депутат.