Для будівельних афер - сприятливий час

Міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ не виключає скоєння на місцевому ринку нерухомості будівельних афер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

За словами Р.ЗАСТАВНОГО, керівництво міста проаналізувало роботу будівельних структур за останні місяці і виявило, що окремі компанії, котрі мають фінансові проблеми, активно рекламують свої новобудови.

Мер зауважив, що досі в Тернополі забудовники ще не зникали з коштами інвесторів, але оскільки в інших містах вже є такі прецеденти, мерія направила будівельним організаціям запити з проханням надати інформацію щодо кількості укладених з громадянами угод та збудованого житла. За даними Р.ЗАСТАВНОГО, в деяких компаніях кількість зданих в експлуатацію площ, відносно сум, залучених від людей, є мінімальною.

“Аналізуючи дані по галузі будівництва у нашому місті, ми бачимо, що складається дуже непроста ситуація із завершенням будівництва. В деяких випадках перспектива здачі будинків, за квартири в яких тернополяни уже заплатили гроші, в найближчі 3-5 років, враховуючи фінансовий стан будівельників, сумнівна”, – вважає Р.ЗАСТАВНИЙ.

Міський голова Тернополя нагадав, що при мерії вже півтора року діє “гаряча” телефонна лінія, за якою жителі можуть довідатися, чи має та чи інша фірма дозвіл на будівництво на конкретній вулиці, а відтепер ще й інформацію про ймовірний термін здачі в експлуатацію того чи іншого об’єкта, враховуючи фінансовий стан компанії-забудовника.

“Байдужість і халатність, з якою наші люди розстаються із своїми грішми, просто вражає. Компанії масово уклали угоди на продаж житла, по якому немає дозвільних рішень, але жоден з мешканців не поцікавився (наявністю у компаній дозволів - УНІАН) перед тим, як вкладати кошти”, – зауважив Р.ЗАСТАВНИЙ.

Відтак він закликав тернополян через “гарячу” телефонну лінію перевіряти дані про будівельні компанії, послугами яких вони збираються користуватися.