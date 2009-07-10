У Києві вчителі йдуть у відпустки, не отримавши грошей

Томенко просить міністра освіти втрутитися у ситуацію із невиплатою відпускних вчителям Києва

Київ. 9 липня. УНІАН. Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО направив звернення до міністра освіти і науки Івана ВАКАРЧУКА з проханням втрутитися в ситуацію із невиплатою відпускних вчителям Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

За словами віце-спікера, до нього надходять численні звернення зі скаргами на незабезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати коштів, передбачених для надання щорічної відпустки працівникам галузі освіти, а також допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки педагогічним та науково-педагогічним працівникам установ та закладів освіти міста.

Як заявив М.ТОМЕНКО, вперше за останні десятиліття в місті Києві вчителі йдуть у відпустки, не отримавши відпускних.

«Через непрофесійну роботу Київської міської державної адміністрації та хронічне невиконання міського бюджету, в столиці склалася ситуація, в якій вчителі вже давно не отримують передбачених бюджетом надбавок. В місті вже стали нормою затримки у виплаті заробітних плат, а напередодні літніх канікул в багатьох районах працівниками освіти не отримані кошти, передбачені для надання щорічної відпустки, а також допомоги на оздоровлення», - наголосив заступник голови ВР.