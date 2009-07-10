НКРЗ заборонила нульові тарифи на мобільний зв'язок

В Україні більше не буде нульових тарифів на мобільний зв`язок.

Як пише газета «КоммерсантЪ-Украина» (№114 від 10 липня), в Національній комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) вважають, що подібні маркетингові ходи операторів вводять абонентів в оману й порушують закон.

Вчора НКРЗ ввела заборону на послуги, які оператори позиціонують як безкоштовні. В компаніях дії комісії називають втручанням у тарифну політику. Але якщо рішення НКРЗ усе ж таки набере чинності, на ринку будуть встановлені прозоріші правила тарифікації, вважають експерти.

Відтепер операторам мобільного зв`язку заборонено встановлювати нульову вартість на послуги й використовувати цю інформацію в рекламі. "Нульових тарифів немає й бути не може. В законі «Про телекомунікації» сказано, що тарифи не можуть бути нижчими за собівартість. Це очевидний демпінг", – заявила член Національної комісії з питань регулювання зв`язку Людмила АРТЮШЕНКО. НКРЗ дала операторам час переглянути тарифну політику й рекламні кампанії – до 1 вересня. Якщо вимоги не будуть виконані, в комісії обіцяють звернутися до Антимонопольного комітету.

Тепер компанії будуть позбавлені одного з ключових інструментів впливу на абонентів, говорить віце-президент ІК Dragon Capital Максим НЕФЬОДОВ: "Ринок буде більш цивілізованим, а абонентам буде простіше розібратися в тарифах". Він прогнозує, що тепер оператори будуть встановлювати високу ціну першої хвилини розмови, стимулюючи абонентів говорити довше – так зробили деякі російські компанії. Втім, аналітик GfK Ukraine Гліб ВИШЛИНСЬКИЙ не виключає, що оператори спробують обійти заборону НКРЗ. "Комунікація нульових тарифів надзвичайно важлива для МТС і «Астеліта». Нуль набагато привабливіший, ніж 3 чи 5 копійок, він дає відчуття безкоштовності", – зазначає він.