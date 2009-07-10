Високопосадовця з МНС піймали на хабарі

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Чернігівській області під час отримання хабара затримали полковника служби цивільного захисту начальника Головного управління МНС України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ, оперативники УБОЗ встановили, що держслужбовець вимагав та отримав 5 тисяч доларів хабара і два мобільних телефони «Nokia» приблизною вартістю у 8 тисяч гривень від свого підлеглого – начальника одного з управлінь ГУ МНС України у Чернігівській області за підвищення у посаді.

Хабар вилучено. Проводиться подальша перевірка і вирішується питання про порушення кримінальної справи.