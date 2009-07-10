Колишній зять Президента влаштував стрілянину у власній квартирі?

Сьогодні вранці у центрі Києва, у власній квартирі на вул. Городецького, 12, невідомий чоловік відкрив стрілянину.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, близько 11.00 до міліції надійшла інформація, що чоловік замкнувся у квартирі і стріляє по стелі та вікнам.

Як зазначив співрозмовник агентства, певний час співробітники міліції, які прибули за вказаною адресою, не могли потрапити до квартири, оскільки її власник не відчиняв дверей.

Наразі міліціонери проникли до оселі, і чоловік дає їм пояснення з приводу своїх дій.

За попередньою інформацією, чоловік стріляв із власного зареєстрованого пістолета для відстрілу гумових куль.

Як стало відомо УНІАН з поінформованих джерел, цей чоловік - колишній зять Президента України Віктора ЮЩЕНКА Михайло ГОНЧАР.