На Волині суд виправдав обвинуваченого у хабарництві депутата

Апеляційний суд Волинської області виправдав обвинуваченого у хабарництві депутата Луцької міської ради Дмитра МОСКВИЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, сьогодні було винесено вирок у справі по обвинуваченню у хабарництві депутата Луцької міськради. Суд виправдав Д.МОСКВИЧА за усіма статтями. Як зазначалося під час судового засідання, частина доказів були зібрані незаконно, а інші не доводять вину підсудного.

Як зауважили у прес-службі, суперечливі свідчення нібито потерпілої Наталії КУШНІР не можуть бути покладені в основу обвинувального висновку. Таким чином, підозрюваного звільнили з-під варти, а з його майна та рахунків зняли арешт.

Окрім того, враховуючи покази свідків захисту, які стверджували, що потерпіла у справі є шахрайкою, суд відреагував на це окремою ухвалою на адресу прокурора області з клопотанням провести відповідну перевірку.

Проте державне обвинувачення запевнило, що оскаржуватиме вирок суду в наступній інстанції. Натомість захист вважає, що вирок - об’єктивний і виправданий, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, 22 січня правоохоронці затримали депутата Луцької міськради, попередньо інкримінувавши йому факт отримання хабара в особливо великому розмірі за позитивне вирішення деяких земельних питань.

7 липня відбулися судові дебати у справі. Зокрема державне обвинувачення наголошувало, що Д.МОСКВИЧ вимагав від потерпілої хабара у розмірі 1,2 млн. грн. за сприяння у виділенні земельної ділянки площею 0,265 га для будівництва багатоповерхівки.