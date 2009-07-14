На Черкащині затримано за хабар головного «дачника» одного з кооперативів

Прокуратура Черкаської області порушила кримінальну справу проти голови правління садово-городнього кооперативу за фактом одержання хабара в сумі 20 тисяч доларів США.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС України в Черкаській області, працівники УБОЗ встановили, що голова кооперативу, розташованого на околиці Черкас в одному із так званих "царських сіл", використовуючи службове становище, в період з 30 червня по 8 липня 2009 року вимагав від жителя Черкас, приватного підприємця, 20 тисяч доларів США за вступ у члени садово-городнього кооперативу. Голова правління кооперативу обіцяв підприємцю в подальшому виділити земельну ділянку загальною площею 9 соток під будівництво будинку та посприяти в отриманні державного акту на землю на вказану ділянку.

Згідно з повідомленням, співробітники УБОЗ затримали голову правління садово-городнього кооперативу в одному з ресторанів Черкас під час одержання хабара.

Прокуратура Черкаської області порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.