КС взначився щодо змін до закону про мінімізацію впливу кризи на промисловість

У четвер, 16 липня, Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 14 липня рішення у справі за поданням Президента України щодо конституційності Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, Президент обгрунтовує невідповідність положень закону тим, що його нормами Кабінету міністрів надається право встановлювати порядок ввезення, перелік промислових підприємств та обсяги товарів, які ввозитимуться такими підприємствами і на які поширюватимуться визначені у законі податкові пільги. Згідно з Конституцією України, кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку та розмірах, передбачених законом, система оподаткування, податки і збори встановлюються виключно законами України.

Крім іншого, Президент стверджує, що при прийнятті закону була порушена встановлена частиною п’ятою статті 94 Конституції процедура набрання ним чинності, оскільки законом визначено дату набрання ним чинності 1 січня 2009 року, а опублікований він 3 лютого 2009 року.

Суддя-доповідач у справі – Володимир КАМПО.

Початок - о 10-й годині.

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