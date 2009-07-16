КС визнав неконституційним закон, якого добивався уряд для боротьби з кризою

Конституційний суд України визнав неконституційним Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості» від 18 грудня 2008 р. №694-VI.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні КС оприлюднив ухвалене 14 липня рішення за конституційним поданням Президента України Віктора ЮЩЕНКА про відповідність Конституції Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості».

Цим законом було внесено зміни до Закону «Про Єдиний митний тариф» від 5 лютого 1992 р. і до Закону «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 р.

КС перевірив процедуру набуття чинності закону, тобто 18 грудня 2008 р.

Цей закон було повторно ухвалено Верховною Радою (після ветування його Президентом) 15 січня 2009 р. і підписано Президентом 30 січня 2009 р. При публікації цього закону дату набирання ним чинності було вказано попередню – 18 грудня 2008 р. «За таких обставин (у разі ветування Президентом закону – УНІАН) датою ухвалення закону слід вважати дату його остаточного голосування за наслідками повторного розгляду», - говориться в рішенні КС. Тобто не раніше від 15 січня 2009 р.

Рішення КС є обов`язковим до виконання на території України, остаточним і оскарженню не підлягає.

Як прокоментував рішення КС постійний представник уряду в Конституційному суді Василь НІМЧЕНКО, в цьому законі порушено тільки дату ухвалення закону. «Закон був заветирований Президентом після першого подання його у Верховній Раді. Вето було подолане в парламенті, і Президент підписав цей закон, проте дату ухвалення закону залишили стару», - відзначив він.

Рішення КС ґрунтується на тому, що, якщо закон було ветировано, він автоматично не може діяти. І оскільки його повторно внесли на голосування в парламенті, то і дата має бути змінена, сказав В.НІМЧЕНКО.

«По суті ліквідовано правовий майданчик регулювання правовідносин за умов кризи і для Кабміну зокрема», - вважає постійний представник уряду в КС. Він також відзначив, що уряд сьогодні регулює в рамках своєї компетенції всі економічні правовідносини для мінімізації впливу на Україну кризи. «Закон був спрямований на підтримку українського виробника. Закон неконституційний з сьогоднішнього дня. Всі дії Кабміну, згідно із законом, до сьогодні є законними», - коментує В.НІМЧЕНКО.

На його думку, сьогодні є необхідність ухвалення аналогічного закону: «Не ідентичного, а аналогічного, в інших правовідносинах і проблемах».

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного суду з поданням щодо конституційності Закону «Про внесення змін до деяких законів України про мінімізацію впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості», оскільки, на його думку, цей закон порушує ряд актів вищої законодавчої сили і міжнародних зобов`язань України.