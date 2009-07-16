У Кіровоградській облраді кажуть, що Лозінський законно користувався угіддями

Кіровоградська обласна рада заявляє, що рішення від 21 березня 2008 року про надання у користування мисливських угідь ТОВ «Мисливське господарство «Голованівське» (підконтрольне колишньому народному депутату Віктору ЛОЗИНСЬКОМУ, розшукуваному за підозрою у вбивстві - УНІАН) було прийнято з дотриманням вимог чинного законодавства.

Відповідна заява оприлюднена на офіційному сайті Кіровоградської облради.

«Проект рішення про надання у користування мисливських угідь був внесений на розгляд сесії за поданням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, який діяв на підставі подання свого заступника, котрий, у свою чергу, діяв відповідно до клопотання начальника обласного управління лісового та мисливського господарства.

До зазначеного проекту рішення також було додано всі необхідні погодження. Також до пакета документів була додана пояснювальна записка щодо доцільності прийняття даного рішення та план розвитку на 15 років ТОВ «Мисливське господарство «Голованівське», згідно з яким підприємство планувало протягом 15 років витратити на відтворення та охорону мисливських тварин 877,2 тис. грн. та на ведення мисливського господарства 2 млн. грн.», - йдеться у заяві.

Кіровоградська облрада також наголошує, що своїм рішенням надавала у користування не земельні ділянки, а мисливські угіддя, повністю дотримавшись вимог ст. 22 Закону України «Про мисливське господарство та полювання».

Обласна рада зазначає, що тримала на контролі питання про надання мисливських угідь у користування ТОВ «Мисливське господарство «Голованівське». Відповідно до інформації обласного управління лісового та мисливського господарства, охорона диких мисливських тварин у зазначених угіддях велась єгерською службою задовільно.

2 липня 2009 року Державна екологічна інспекція в Кіровоградській області визнала, що ТОВ «Мисливське господарство «Голованівське» використовує державний мисливський фонд із порушенням природоохоронного законодавства, у зв’язку з чим прийнято рішення про тимчасову заборону (зупинення) з 8 липня 2009 року спеціального використання державного мисливського фонду.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня близько поблизу мисливських угідь в Голованівському районі Кіровоградської області в результаті сутички з тодішніми народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель Валерій Олійник.

Генеральна прокуратура виявила грубі порушення при передачі у користування ТОВ «Мисливське господарство «Голованівське» 26,4 тис. га мисливських угідь. Генпрокуратура подала до Господарського суду м. Києва позов про визнання незаконним та скасування рішення Кіровоградської обласної ради та договору про умови ведення мисливського господарства з ТОВ «Мисливське господарство «Голованівське».