Київські тарифи ЖКП чекають вироку

Завтра Кабінет міністрів України розгляне питання підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр із питань житлово-комунального господарства Олексій КУЧЕРЕНКО, відповідаючи на запитання з приводу результатів роботи міжвідомчої комісії для перевірки обгрунтованості підвищення житлово-комунальних тарифів у Києві.

Міністр вважає, що система контролю за тарифами, в тому числі й у Києві, неефективна через те, що цим займається дуже багато органів – Держінспекція з контролю за цінами, Державна житлово-комунальна інспекція, Генеральна прокуратура, Держгірпромнагляд, Антимонопольний комітет.

О.КУЧЕРЕНКО нагадав, що кілька тижнів тому постановою Кабміну №682 Державна житлово-комунальна інспекція визначена головним органом, який контролює дотримання законодавства в системі тарифоутворення.

«Я думаю, що завтра на уряді буде винесено відповідну пропозицію», – сказав він.

За словами О.КУЧЕРЕНКА, навіть якщо юридична експертиза покаже, що київська влада легітимно ухвалила рішення про підвищення тарифів, не можна говорити про ефективність такого рішення.

Зокрема, міністерство вбачає порушення київською владою постанови Кабміну №529, яка передбачає необхідність проведення громадських слухань із роз`ясненнями щодо складових тарифу по кожному будинку.

«На наше переконання, Київ не дотримався цього порядку, й кияни досі не знають, чому в них такий тариф і чому жителі Хрещатика платять утричі менше, ніж жителі Лівого берега, чому ціни на тепло на Лівому березі відсотків на 60 менші, ніж на Правому», – сказав О.КУЧЕРЕНКО.

Водночас міністр відзначає спроби «деяких діячів від місцевого самоврядування скасувати цю постанову». «Наскільки мені відомо, й завтра на уряді буде спроба скасувати (дану постанову – УНІАН)», – додав він.

За словами О.КУЧЕРЕНКА, інспекція міністерства допоможе громадянам розібратися, «де реальний тариф, а де абсолютно надумані, штучні витрати, неіснуючі послуги».

«На сьогодні ми нашими порядками, нашими документами даємо право жителям відмовитися від послуг, які вони не одержують, або вимагати перерахунку нарахувань на ті послуги, які вони одержують не в повному обсязі», – сказав міністр ЖКГ.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня ц.р. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення міжвідомчої комісії для перевірки обгрунтованості підвищення житлово-комунальних тарифів у Києві.